Nowy Volkswagen z atrakcyjnym finansowaniem jak abonament

Dla wielu wyposażenie firmy czy przedsiębiorstwa w nowe samochody lub wymiana dotychczas użytkowanych modeli na technologicznie nowsze może być dość trudne do zrealizowania, gdy trzeba wyłożyć gotówkę, a nawet w przypadku leasingu w formie klasycznej, która zakłada spłatę pełnej wartości samochodu przy zakupie kilku aut. To jednak nie powinno nikogo dziwić – jak inaczej miałoby to przecież wyglądać?