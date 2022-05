Odrodzić Feniksa z Popiołów, czyli miliardy na odbudowę Ukrainy

Choć wydaje się to prozaiczne, najważniejsze jest złożenie oficjalnego wniosku do policji, organów ścigania oraz innych odpowiednich służb i zawiadomienie ich o wyrządzonych szkodach. Następnym krokiem jest dokładne, szczegółowe, a wręcz drobiazgowe udokumentowanie wszystkiego w czasie rzeczywistym za pomocą fotografii oraz filmów. Posłużą one do stworzenia jednej wielkiej bazy dowodowej, w której znajdą się również precyzyjne oceny wartości wszystkich zniszczeń. Jeśli chodzi zaś o pozwanie Rosji, są dwa sposoby. Pierwszy na drodze sądów ukraińskich, bowiem według decyzji ukraińskiego Sądu Najwyższego, Federacja Rosyjska nie ma przed nimi immunitetu. Drugi sposób to międzynarodowy arbitraż inwestycyjny. Aktualnie dużo mówi się też o zamrożonych aktywach rosyjskich – trzeba znaleźć sposób jak można byłoby je zająć, by przeznaczyć je na odbudowę mienia prywatnego – mówił podczas dyskusji dr hab. Markiyan Malskyy, Partner i Szef Ukrainian Desk w kancelarii Kochański & Partners.