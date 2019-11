Oglądaliście nielegalnie "Żmijowisko"? Sprawdźcie, co wam może grozić

Niemal 2700 pirackich źródeł z odcinkami "Żmijowiska" zostało usunięte dzięki działaniom CANAL+. Czy coś wam grozi, jeżeli wpisaliście w wyszukiwarkę "Żmijowisko online za darmo"?

Serial "Żmijowisko" to najnowsza rodzima produkcja CANAL+. Możliwe, że będzie to kolejny sukces po poprzedniej serii w podobnym klimacie thrillera psychologicznego - "Belfer".

Jak podaje bezprawnik.pl, specjalna telewizyjna sekcja CANAL+ powołana do walki z piractwem, wykryła aż 2720 pirackich źródeł, w których nielegalnie znajdowały się do pobrania lub obejrzenia niektóre odcinki "Żmijowiska". Korzystało z nich bardzo dużo internautów.

Ta specjalna sekcja, utworzona parę lat temu, trafiła na 62 serwisy internetowe, na ich serwerach umieszczono łącznie 2720 plików, linków i odnośników. Były to zarówno odnośniki do plików sieci torrent, jak i serwisy hostingowe. Nielegalne pliki znalazły się też w serwisie Chomikuj.pl

Materiały te mają posłużyć jako dowody w postępowaniach sądowych przeciwko właścicielom serwisów zajmujących się utrzymywaniem nielegalnych treści. CANAL+ nie informuje, że będzie występował przeciwko poszczególnym interneutom, ale - jak pisze Bezprawnik - zgodnie z prawem mogłoby być to możliwe.

4. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

3. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełniania przestępstwa określonego w ust. 1 stałe źródło dochodu albo działalność przestępną, określoną w ust. 1, organizuje lub nią kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w ust. 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Portal interpretuje to w ten sposób, że o ile utrzymywanie serwisu, który utrzymuje się z udostępniania nieswoich utworów, jest nielegalne, to w odniesieniu do konkretnych przypadków, na przykład w sieci torrent, zdania są podzielone, a prawo autorskie jest dla wielu — nawet organów — nieostre.