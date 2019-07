Opóźniony lot z Warszawy do Londynu. LOT już pięć razy zmieniał godzinę

Samolot z Warszawy do Londynu miał wylecieć o 7:30, ale nie wyleciał do teraz. Nasz czytelnik skarży się, że linie już pięć razy zmieniały godzinę wylotu. Lotnisko zapewnia, że jest gotowe i wina leży po stronie linii.

Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT opóźniony o blisko 3,5 godz. Lot numer LO 281 miał odlecieć z Warszawy do Londynu o 7:30 we wtorek rano, jednak dotąd nie odleciał. Poprzez platformę dziejesie.wp.pl zgłosił się do nas czytelnik - wysłał zdjęcia wiadomości, które dostawał od PLL LOT. Linie pięć razy zmieniały termin wylotu. Pierwsza wiadomość przyszła jeszcze w poniedziałek wieczorem, później pasażer przez całą noc dostawał kolejne SMS-y.

Nasz czytelnik skarży się na linie, bo w takim trybie trudno zaplanować spotkania. - Data i godzina wylotu sugeruje, że są to głównie biznesowe wyjazdy. Pierwsza wiadomość o opóźnieniu przyszła wczoraj wieczorem, wtedy jeszcze można było przesunąć godziny spotkań. Jednak kolejne wiadomości przychodziły przez całą noc, trudno tu o zaplanowanie czegokolwiek - mówi w rozmowie z finanse.wp.pl nasz czytelnik, który nie wylaciał o czasie do Londynu.

Linie nie odpowiadają, za to udało nam się porozmawiać z przedstawicielem warszawskiego Lotniska Chopina. Jak poinformował, port lotniczy jest gotowy i czeka na podróżnych, wina leży po stronie PLL LOT. Co prawda samolot jest już w Warszawie, prawdopodobnie jest przygotowywany do lotu. Usłyszeliśmy też, że godz. 10:50 to ostatnia, o jakiej wie koordynator - może się jeszcze zmienić.