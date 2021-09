Outsourcing usług magazynowych - na czym polega?

Outsourcing logistyki, fulfillment

Outsourcing logistyki to rozwiązanie, z którego korzysta coraz więcej przedsiębiorstw. Wiąże się z tym także pojęcie fulfillment. Oznacza przekazanie obsługi zamówień zewnętrznemu partnerowi. Korzystanie z usług operatora logistycznego może przynieść znaczące oszczędności. Jak mogą wyglądać poszczególne etapy kompleksowych działań outsourcingowych? Na początku jest to przyjęcie towarów na magazyn bezpośrednio od producenta. Produkty zostają wprowadzone do systemu i na stany magazynowe. Od tego momentu są dostępne do zakupu przez klientów. Następnie następuje kompletna obsługa zamówienia, łącznie z jego zapakowaniem oraz wysyłką. Operator przekazuje paczkę odpowiedniemu przewoźnikowi. Często zdarza się, że wydanie towaru następuje jeszcze tego samego dnia, co zakup. Jest to więc działanie błyskawiczne.