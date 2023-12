OZE po burzy. Jaka będzie przyszłość energetyki odnawialnej w Polsce?

–W dłuższym terminie z perspektywy realizacji projektów kluczowe jest wyzwanie z uzyskiwaniem zgód na przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej – mówi Tomasz Niewola, dyrektor departamentu finansowania strukturalnego w mBanku. – Jeśli chodzi w wymiar finansowy, to elementem hamującym jest wprowadzenie maksymalnych cen energii narzucone przez rząd i stopa procentowa, która istotnie wzrosła w ostatnim czasie. To wszystko trzeba wziąć pod uwagę przy strukturyzacji finansowania i po naszej stronie robimy wszystko, co jest możliwe, aby te projekty tak strukturyzować, aby były one możliwe do realizacji z perspektywy finansowej. Na wsparcie mogą liczyć projekty oparte o system aukcyjny, długoterminowe umowy PPA – możemy też oprzeć transakcję o mix tych rozwiązań, z elementem ryzyka rynkowego.