PANA: ład korporacyjny to nie tylko sprawozdawczość finansowa

Francine McKenna, która jest znaną dziennikarką, specjalizującą się w dziedzinie rachunkowości i audytu oraz wykładowcą na Uniwersytecie Pensylwanii zauważyła jednak, że obecne regulacje dotyczące raportowania niefinansowego to też "świetny przykład dobrej idei, która jest wykorzystywana przez największe globalne firmy audytorskie do realizacji własnych celów". Według niej "to one inspirują największych regulatorów, w tym SEC, do określania regulacji, które potem będą ułatwiały wybór przez przedsiębiorstwa firm z tzw. wielkiej czwórki do audytu raportów niefinansowych. Dlatego duże zaangażowanie audytorów z tzw. wielkiej czwórki w mówienie o raportowaniu niefinansowym wynika przede wszystkim z tego, że starają się oni zrobić na tym jak największy biznes".