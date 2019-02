Parówki dla dzieci. Sprawdziliśmy, które są najlepsze dla najmłodszych

Parówki mogą być dobrym źródeł białka i nawet największe niejadki chętnie po nie sięgają. Bo są miękkie, łatwe do pogryzienia i można je trzymać w rączce. Muszą być jednak najwyższej jakości. Co zaskakujące parówki o najlepszym składzie najłatwiej znaleźć w sklepach największych sieci handlowych w Polsce.

Parówki dla dzieci mają coraz lepsze skład i można je już bezpiecznie podawać najmłodszym (123RF)

Parówki od lat budzą kontrowersje. Z jednej strony smaczne i łatwe w przygotowaniu często pojawiają się w diecie dorosłych i dzieci, które kiełbaski z mielonego mięsa wręcz uwielbiają. Z drugiej wokół tematu od dłuższego czasu narastają legendy. Niejeden z nas słyszał na pewno, że w parówce razem z mięsem mielona jest tektura czy papier toaletowy. To oczywiście bzdura.

Niemniej przemawiająca do wyobraźni. Nie ma dziś chyba osoby, u której choć raz nie pojawiła się refleksja: czy parówki aby na pewno są zdrowe i czy można podawać je maluchom?

Parówka parówce nierówna

Parówki to wyrób mięsny homogenizowany. Co to znaczy? Produkuje się je z mięsa i innych surowców, które są bardzo drobno zmielone, tworząc jednolitą konsystencję. To właśnie cała lista tych innych składników tak działa na naszą wyobraźnię. Bo parówki nie muszą spełniać wyśrubowanych norm.

Wyrób musi zawierać minimum 9 proc. białka, nie więcej niż 40 proc. tłuszczu, 69 proc. wody i 3 proc. soli. W zależności od producenta i swojej ceny parówki mogą więc mieć bardzo dobry skład lub zawierać surowce o wątpliwej jakości.

Dobre parówki to mieszanka mięsa chudego (np. z piersi kurczaka, szynki wieprzowej) i tłustego (np. z golonki wieprzowej, pręgi wołowej). Co ważne proporcje obu rodzajów mięsa powinny być równe.

W parówkach może się też znaleźć pochodzący ze skórek wieprzowych lub drobiowych tłuszcz (nieprzekraczający 5 proc.).

W ich składzie nie powinno być MOM-u, czyli mięsa oddzielonego mechanicznie (masy powstałej z resztek skór, tłuszczu i ścięgien). A substancji wypełniających, w tym wody powinno być jak najmniej, bo to świadczy o jakości parówek. Im jest ich więcej, tym mniej mięsa.

Przy wyborze parówek dobrze jest kierować się zasadą: im mniej pozycji na etykiecie, tym lepsza jakość. Zawartość mięsa w dobrym produkcie powinna być na poziomie minimum 80 proc., a najlepiej powyżej 90 proc. Jak już wspominaliśmy na tej krótkiej liście składników nie może być MOM-u.

Podobnie jak i innych składników charakterystycznych dla wysoko przetworzonej żywności: azotynów (konserwantu chroniącego przed jadem kiełbasianym), stabilizatorów, fosforanów, glutaminianu sodu, ekstraktu drożdżowego i innych wzmacniaczy smaku, maltodekstryny (sztucznego węglowodanu wytworzonego ze skrobi), zagęstników (poprawiających konsystencję), przeciwutleniaczy i regulatorów kwasowości.

Parówki dla malucha: sprawdź skład

Na sklepowych półkach poza parówkami „zwykłymi” dostępne są także parówki dla dzieci. Warto sięgać po te najwyższej jakości, bo są dobrym źródłem białka. Są one mniejsze, mają kolorowe opakowania i – przynajmniej w teorii – lepszy skład.

Tu jednak uważajmy, bo wiele produktów zawiera długą listę składników. Poniżej lista tych najpopularniejszych na rynku. Jaki mają skład?

Pamiętajmy, że im lista krótsza, tym lepiej dla nas, a tym bardziej naszych dzieci.

Drobisie: mięso z kurcząt (84 proc.), wodę, białko sojowe, skrobię ziemniaczaną, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, aromaty, hydrolizat białka sojowego, przeciwutleniacz (kwas askorbinowy), substancję konserwującą (azotyn sodu).

Sokoliki: mięso z kurcząt (83 proc.), wodę, mięso cielęce (4 proc.), skrobię ziemniaczaną, sól, białko z kurcząt, białko wieprzowe, błonnik ziemniaczany, hydrolizowane białko słonecznika, przyprawy i ich ekstrakty (w tym: paprykę, pieprz, imbir), przeciwutleniacz (kwas L-askorbinowy), aromaty, regulator kwasowości (octany sodu), aromat dymu wędzarniczego i substancję konserwującą ( azotyn sodu). W składzie może się też znaleźć soja, gluten, seler, mlek (łącznie z laktozą), gorczyca i ich pochodne.

Morlinki: mięso wieprzowe (78 proc.), wodę, sól, białko wieprzowe kolagenowe, skrobię modyfikowaną, glukozę, stabilizator (cytryniany sodu), przeciwutleniacz (askorbinian sodu), aromaty, gałkę muszkatołową, ekstrakt pieprzu, substancję konserwującą (azotyn sodu).

Bobaski z mięsem drobiowym: mięso z kurczaka (54 proc.), wodę, tłuszcz wieprzowy, tłuszcz kurzęcy, tkankę łączną kurzęcą, skrobię ziemniaczaną, koncentrat białka sojowego, sól spożywczą, ekstrakty przypraw, dekstrozę, stabilizatory (cytryniany sodu), wzmacniacz smaku ( glutaminian monosodowy), przeciwutleniacz (kwas izoaskorbinowy), przyprawy, olej rzepakowy, aromaty, błonnik ziemniaczany, regulatory kwasowości (mleczan potasu, octan potasu, octan sodu), maltodekstryna, substancja konserwująca (azotyn sodu).

Tygryski: mięso z kurczaka (74 proc.), kukurydza (10 proc.), woda, tkanka łączna kurczęca, maltodekstyryna, sól spożywcza, glukoza, stabilizatory (cytryniany sodu), błonnik pszenny, skrobia modyfikowana, wzmacniacz smaku (glutaminian monosodowy), regulatory kwasowości (kwas cytrynowy), octany sodu, aromaty, ekstrakty przypraw, przyprawy, przeciwutleniacz (kwas izoaskorbinowy), substancja konserwująca (azotyn sodu).

Bacówka parówki z cielęciną: mięso cielęce (52 proc), mięso wieprzowe (43 proc.), woda, skrobia, sól, przyprawy, glukoza, cukier, ekstrakty owoców i warzyw.

Żarłaki: mięso udowe z kurczaka (100 g mięsa użyto do przygotowania 100 g produktu), sól, glukozę, przyprawy i ekstrakty przypraw, acerolę, hydrolizowane białko sojowe, aromaty, ekstrakty drożdżowe i sproszkowany sok z cytryn.

Prime food: mięso wieprzowe z szynki (94 proc.), woda, sól, glukoza, ekstrakty przypraw, aromaty, susz z aceroli.

Duże sieci walczą o zdrowie dzieci

Na tle powyższej listy wyróżniają się dwa parówkowe wyroby. Pierwszy z nich znajdziemy w sklepach marki Lidl w całej Polsce.

Piratki – bo tak je nazwano – listę składników mają wyjątkowo krótką.

Piratki: mięso wieprzowe z szynki (93 proc.), wodę, sól, glukozę, przyprawy, ekstrakty przypraw, białko wieprzowe, aromaty i susz z aceroli.

Podobnie jest z produktem od kilku dni oferowanym przez największą sieć spożywczą w Polsce, a więc Biedronkę.

Głodniaki poobnie jak konkurent z Lidla nie zawierają: fosforanów, barwników, glutaminianu monosodowego, substancji konserwujących. To co je wyróżnia, to skład – do parówek dodawana jest cielęcina.

Bezglutenowe Głodniaki: mięso wieprzowe z szynki, mięso cielęce, sól (1,75 g/100 g), ekstrakty przypraw, aromat naturalny, glukozę. 100 g produktu produkowane jest z 90 g mięsa wieprzowego z szynki i 10 g mięsa cielęcego.