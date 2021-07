Patryk Hiczewski dołączył do ELKO Poland

ELKO rozwija się poprzez ciągłe zdobywanie wiedzy i działanie. Profesjonalny zespół dba o wszystkich klientów firmy zgodnie z podejściem #TheProfitIsInTheDetails – zwracając uwagę na szczegóły i wnosząc wartość dodaną do każdej wykonanej usługi. W ostatnim czasie do grona partnerów ELKO Poland dołączył jeden ze światowych liderów w zakresie przechowywania plików Crucial by Micron.