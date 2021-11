Perspektywy na rynku nieruchomości na najbliższe pół roku

Ceny działek, domów, nieruchomości komercyjnych oraz mieszkań konsekwentnie pną się w górę. Potwierdzają to kolejne odczyty Indeksu Cen Mieszkań - wskaźnika trendu cenowego na wtórnym rynku mieszkaniowym publikowanego cyklicznie przez serwis Morizon.pl. W ciągu ostatnich 12 miesięcy jego wartość urosła aż o 139,2 pkt. - z poziomu 1236,8 pkt. do 1376 pkt.; oznacza to, że ceny ofertowe mieszkań w Polsce wzrosły w ciągu roku aż o 10,5%.