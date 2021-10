PIĘKNY E-COMMERCE. Jak sprzedawać fashion i beauty w Internecie?

,,Dziś rano pijąc kawę w filiżance stworzonej w warszawskim studio Fenek, obejrzałam odcinek dokumentalny o projektancie modeli butów NIKE – Tinkerze Hatfieldzie. Inspiracje, które czerpał do swoich projektów były związane z szalonymi wystawami we Francji, a także z rozmów i współpracy z Michaelem Jordanem. Dlaczego jego projekty były wyjątkowe? Sam projektant był sportowcem, który uległ kontuzji. Potrzebował on wygodnego obuwia, które zamortyzuje jego staw skokowy. Dodatkowo kolorystyka, kształty, paski, podeszwa, rodzaj materiału, tworzyły fantastyczną opowieść i całość. Projekt butów, który posiada magiczny guzik, dający możliwość automatycznego zaciskania się sznurówek i dopasowania do kształtu stopy to nie mrzonka przyszłości. To but, który już teraz możemy kupić w ramach serii NIKE ADEPT obsługiwany z poziomu aplikacji mobilnej. Żeby naładować buty, wystarczy położyć je na macie i obserwować, jak zmieniają się kolory diod. Jeśli bateria rozładuje się podczas noszenia butów, te same się rozsznurują i będziemy mieli niespodziankę.