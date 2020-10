Pierwszy krok do kariery. PO WER to szansa dla młodych

Masz nie więcej niż 29 lat? Szukasz pracy i pomysłu na własną przyszłość? Skorzystaj ze szkoleń, staży, profesjonalnego doradztwa zawodowego i innych form wsparcia. Ta decyzja może okazać się punkiem zwrotnym w Twojej karierze.

Wystarczy się zgłosić – zrobić pierwszy krok. Możliwości jest tyle, że każdy znajdzie coś dla siebie – i może zacząć budować swoją przyszłość. Co więcej – zupełnie za darmo.

Pierwszy krok to strona https://power.wup-katowice.pl/czytaj/wsparcie_osob_mlodych_na_rynku_pracy. Tu należy szukać aktualnie realizowanych projektów. Można też po prostu skontaktować się z punktem informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, do którego kontakt jest na powyższej stronie i zapytać o Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

To oferta aktywizacji zawodowej dla młodych mieszkańców woj. śląskiego. Projekty realizują różne instytucje wybrane przez WUP w Katowicach, które też rekrutują osoby zainteresowane wsparciem. To do nich należy się zgłaszać, by skorzystać z pomocy.

Program dobrany do potrzeb

Kiedy ma się 20 lat, a nawet więcej, trudno czasem się zdecydować, jaką ścieżką zawodową pójść. Co z tego, że chcę podjąć pracę czy skorzystać z jakiegoś szkolenia, skoro nie wiem, czy to rzeczywiście dla mnie?

Dlatego uczestnicy projektów zaczynają od spotkania z doradcą zawodowym i ustalenia indywidualnego planu działania. Absolwenci szkół czy uczelni często boleśnie przekonują się, że dyplom nie wystarczy, by podjąć wymarzoną pracę. Dlatego kolejny krok to szkolenia pozwalające zdobyć poszukiwane przez pracodawców kwalifikacje i uprawnienia do pracy w zawodzie. Dla osób, którym brakuje doświadczenia zawodowego przewidziano płatne staże, subsydiowane zatrudnienie (refundacja kosztów płacy dla pracodawcy) oraz oczywiście oferty pracy.

Czy to dla mnie?

PO WER to oferta dla osób w wieku 18–29 lat, które nie pracują, nie uczą się stacjonarnie i nie są zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy. Mogą to być np. absolwenci oraz studenci studiów zaocznych.

Co istotne dla wielu młodych, którzy często pracują dorywczo – można skorzystać z programu także w sytuacji, gdy jest się zatrudnionym na umowie krótkoterminowej (która upływa w okresie realizacji projektu, w którym bierze się udział lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy).

W grę wchodzą także umowy cywilno-prawne, o ile miesięczne zarobki, które z nich wynikają, nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia. Wreszcie – w projekcie mogą wziąć udział osoby zatrudnione na stałe, o ile ich zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia. Zgłaszać się mogą także osoby, które chcą znaleźć pracę poza rolnictwem oraz emigranci i reemigranci.

Adobe Stock (Adobe Stock)

Na staż w ramach PO WER

Pani Amaranta Sobótka z Gliwic od dawna wiedziała, czym chce się zajmować. Po kontuzji kolana, która wymagała wielu zabiegów rehabilitacyjnych, postanowiła, że sama chce pomagać innym i że zostanie fizjoterapeutką.

Po studiach dowiedziała się o możliwościach, jakie daje PO WER – znalazła placówkę, która przyjęła ją na staż finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. To był strzał w dziesiątkę.

– W moim zawodzie zdecydowanie więcej człowiek się uczy w pracy niż na studiach – mówi pani Amaranta. – Stąd ten staż dał mi bardzo dużo doświadczenia.

Dziś pracuje w miejscu, w którym odbywała staż i – jak sama mówi – nie zamierza tego na razie zmieniać. Ma w planie kolejne szkolenia, które podniosłyby jej kwalifikacje zawodowe. Być może skorzysta przy tym także z oferty projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.

WUP, WP (WUP, WP)

Odkryj swoje moce

Dla osób, które wciąż zastanawiają się nad wyborem zawodu, mamy kolejną propozycję - bezpłatny test predyspozycji zawodowych online.

Można go wypełnić anonimowo, nie wychodząc z domu, na stronie WUP w Katowicach – https://wybierz-zawod.eu.

To seria stwierdzeń dotyczących naszych preferencji, wartości, upodobań, pod którymi w skali od 1 do 5 należy ocenić, na ile do nas pasują. Wynik to raport, który opisuje nasz dominujący typ osobowości i najbardziej adekwane do niego zawody i stanowiska pracy.

Ale na tym nie koniec. Raport można skonsultować z doradcą zawodowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach lub Oddziału WUP w Częstochowie albo w Bielsku-Białej.

Szkoda czasu na pracę, której nie lubisz. Zacznij działać i zaplanuj swoją karierę!