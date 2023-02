PIT 28, czyli jak rozliczyć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w ramach rozliczenia się za rok 2022?

Na co jeszcze warto zwracać uwagę przy wypełnianiu PIT 28?

Wypełniając PIT 28 w formie online warto uważnie przeczytać panel pomocy programu do rozliczania PIT, w którym znajdziemy wszystkie ważne informacje dotyczące zmian w wypełnianiu PIT 28. Warto bowiem pamiętać, że wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od rodzaju uzyskanych dochodów. W przypadku najmu w 2023 roku jest to kwota w wysokości 8,5%. Inaczej wygląda kwestia wysokości ryczałtu od pozarolniczej działalności gospodarczej dla określonych grup zawodowych. Należy to sprawdzić nim zaczniemy wypełniać PIT 28. Jednak dzięki panelowi pomocy jesteśmy w stanie szybko znaleźć interesujące nas informacje. Warto także sprawdzić do kiedy musimy zapłacić podatek za rok 2022. Zmianom uległy bowiem daty płacenia zaliczek na zryczałtowany podatek. Jeśli chodzi zaliczkę za grudzień 2022 roku należy go zapłacić do dnia 28 lutego 2023 roku. Dzięki programowi PIT online wypełnimy nasz PIT 28 w łatwy i szybki sposób, a program będzie intuicyjnie podpowiadał nam w którą rubrykę mamy wpisać daną kwotę. Dzięki temu nasz PIT 28 zostanie szybko uzupełniony w poprawny sposób.