PIT 28 - jak wypełnić i do kiedy złożyć deklarację?

Kiedy należy złożyć zeznanie pit?

Konieczność złożenia zeznania podatkowego poprawnie wypełnionego to jedna sprawa. Druga to termin. Jest równie ważny. Podatnicy zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych mają obowiązek rozliczenia się do 2 maja 2023 roku. Z kolei podatek ryczałtowy za grudzień, a także ostatni kwartał musi zapłacić do 28 lutego bieżącego roku. Za brak złożenia deklaracji pit grozi kara pieniężna. Jest to suma naliczana za każdy dzień spóźnienia. Łącznie może to być nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jest więc motywacją do terminowego składania danego zeznania w Urzędzie Skarbowym.