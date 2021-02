PIT-37 to bez wątpienia najpopularniejszy formularz podatkowy w Polsce. Złożenie deklaracji podatkowej jest jeszcze prostsze od momentu, kiedy Ministerstwo Finansów wprowadziło program Twój ePIT.

PIT-37 - do kiedy trzeba go rozliczyć i jak to zrobić?

Czym jest PIT-37?

PIT-37 to formularz podatkowy, z którego korzysta większość Polaków. Na każdym podatniku w kraju ciąży bowiem obowiązek rozliczenia się ze swoich przychodów i dochodów, a przede wszystkim opłaconych podatków. W zależności od typu źródła przychodu, podatnik wybiera odpowiedni formularz, na którym musi dokonać zeznania podatkowego. Dla większości pracowników będzie to właśnie PIT-37.

Kto powinien rozliczyć się za pomocą formularza PIT-37 za 2020 rok?

PIT-37 to formularz deklaracji podatkowej, z którego zobowiązani są skorzystać przede wszystkim ci podatnicy, którzy swój przychód uzyskują w ramach umowy o pracę, a także wszelkiego rodzaju umów cywilno-prawnych. Chodzi więc zarówno o umowę o pracę, jak i umowę zlecenie i umową o dzieło. Z PIT-37 korzystają również osoby pobierające świadczenia emerytalne oraz renty. PIT-37 należy wypełnić, jeśli osiągnąłeś przychód z tytułu:

umowy o pracę,

umowy o dzieło,

umowy zlecenia,

stypendium.

dotacji finansowanych z ubezpieczenia społecznego,

praw autorskich lub innych praw majątkowych,

umowy akwizycyjnej

świadczenia przedemerytalnego

przynależnością do rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub którejś z pozostałych spółdzielni poświęconych produkcji rolnej,

świadczeń z Funduszu Pracy czy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

pracy przysługującej aresztowanym oraz odbywającym karę więzienną.

To jednak nie wszyscy, których obowiązuje PIT-37. Do tej grypy zaliczają się także podatnicy, którzy nie zmniejszają dochodów o braki finansowe, nie są zobowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich lub ci, którzy nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów produkcji rolnej opodatkowanych według typowych zasad skali podatkowej.

Rozliczenie PIT-37 online: jak to zrobić?

Aby rozliczyć PIT-37, potrzebujesz informacji od swojego pracodawcy. Dostarcza ci on go na PIT-11. Każdy płatnik (pracodawca) ma obowiązek przekazać ci PIT-11 do końca lutego 2021 roku, natomiast obecnie możesz skorzystać z nieco innego rozwiązania. Jeśli chcesz rozliczyć się szybciej, a twój pracodawca ma zwyczaj przekazywać PIT-11 ostatniego dnia lutego, możesz wejść na Twój ePIT. To strona przygotowana przez Ministerstwo Finansów. Deklaracje PIT-11, które pracodawcy muszą do US złożyć wcześniej, zanim przekażą je tobie, zostają na stronie ePIT zamienione w gotowe, wypełnione już druki PIT-37. Jeśli masz jedną umowę o pracę, żadnych innych źródeł przychodu i nie korzystasz z żadnej ulgi, wystarczy, że zaakceptujesz taki gotowy PIT i prześlesz do US.

Musisz jednak pamiętać, że w przypadku wielu umów z różnymi pracodawcami, chęci rozliczenia ulgi, skorzystania z rozliczenia, musisz druk wypełnić samodzielnie. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy programu PIT 37 online. Program jest zgodny ze wszystkimi formularzami i załącznikami Ministerstwa. Przede wszystkim ogranicza twoją pracę - wykonuje automatycznie wszystkie niezbędne obliczenia, ty musisz jedynie podać podstawowe dane z PIT-11 oraz ewentualne informacje o ulga i odliczeniach. To nie tylko wygodne, ale i bezpieczne. Nie musisz martwić się, że pomylisz się w obliczeniach. Program także blokuje wysyłkę, dopóki wszystkie wymagane pola nie będą wypełnione (co chroni przed wysyłką niekompletnego formularza). W końcu przez program szybko możesz wysłać online PIT do właściwego US, przyspieszając tym samym termin ewentualnego zwrotu podatku.

PIT-37 za 2020: do kiedy należy go rozliczyć?

PIT-37 musisz rozliczyć do końca kwietnia 2021 roku. Jak co roku, termin złożenia deklaracji dla większości podatników w tym kraju upływa 30 kwietnia. Pamiętaj, że nie warto spóźniać się z tą deklaracją, ponieważ mogą cię czekać za to kary, a program do PIT online pomoże ci rozliczyć się w ciągu kilkunastu minut.