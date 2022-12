Płacisz za dużo za prąd? Zmień taryfę!

Do wyboru masz kilka planów taryfowych jak G11, G12 czy G12w. Aby dobrać najkorzystniejszą dla siebie opcję, w pierwszej kolejności powinieneś określić potrzeby Twojego gospodarstwa. Na kiedy przypada w nim największe zużycie energii elektrycznej? Czy prace porządkowe wykonujesz wieczorem, czy głównie rano? A może cały tydzień przebywasz praktycznie poza domem i dopiero w weekend masz czas na sprzątanie lub relaks przed telewizorem? Co więcej, w poszukiwaniu oszczędności warto czasem również przeorganizować rytm dnia tak, by maksymalnie wykorzystać zalety wybranego planu taryfowego.