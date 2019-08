Pływanie motorówką. Patent możesz zrobić w jeden weekend. "Jak w PRL - dużo teorii, mało praktyki"

Do pływania mniejszymi motorówkami nie potrzeba żadnych uprawnień. Jednak gdy ktoś chce pływać szybciej, musi wyrobić patent. Zakończony kursem egzamin można przejść w jeden weekend. Koszt to 700-800 zł. - Zdałam. Teorię znam, pływać ciągle nie potrafię - opowiada nam posiadaczka patentu.

Aby zdobyć patent sternika, wystarczy poświęcić jeden weekend. (WP.PL, Fot: Mateusz Madejski)

Małymi motorówkami może pływać w Polsce każdy, kto ma skończone osiemnaście lat. Jednak takie łodzie mogą osiągać prędkość nie wyższą niż kilkanaście kilometrów na godzinę.

Co, jeśli chcemy pływać szybciej - nie tylko na motorówkach, ale na przykład na skuterach typu jet-ski? Wtedy niezbędny jest patent, który wydaje Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Aby zdobyć taki dokument, wystarczy poświęcić jeden weekend na szkolenie i zdanie agazminu. Mieszkańcy Warszawy mogą na przykład skorzystać z ofert firm organizujących kursy na Zalewie Zegrzyńskim.

Przez weekend odbywają się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. - Po przystępnie prezentowanej wiedzy nasi kursanci bezproblemowo zdają egzamin - zachęca firma Motosternik. Cena nie jest zbyt wygórowana. Dwudniowy kurs kosztuje 490 zł, a egzamin - 250 zł. Wydanie dokumentu, jeśli wynik egzaminu będzie pozytywny, to dodatkowe 50 zł. Wybierając się w dwójkę na kurs, można liczyć na zniżkę - wtedy kurs kosztuje 450 zł za osobę.

Nieco więcej za kurs zapłacimy w Centrum Żeglarskim w Szczecinie - tam trzeba zapłacić 500 zł. W poznańskiej firmie Sea Adventure oferowane są natomiast kursy już za 399 zł.

"Dużo teorii, mało praktyki"

Jak wygląda takie szkolenie i czy naprawdę wystarczą dwa dni, by nauczyć się bezpiecznie pływać? Pytamy panią Agatę, która robiła kurs w północnej Polsce i egzamin zdała za pierwszym razem.

- Na moim kursie duży nacisk został położony na teorię. Oczywiście, wiadomo, że trzeba się znać na meteorologii i rozpoznawać znaki. Ale jednak było za dużo szczegółowej wiedzy, której ktoś, kto zamierza pływać rekreacyjnie, zwyczajnie nie potrzebuje - opowiada.

- Zdziwiło mnie natomiast to, że zajęcia praktyczne były bardzo skromne. Wypłynęliśmy na jezioro w grupach, po krótkim wprowadzeniu każdy kierował motorówką może kilka minut. I usłyszeliśmy, że jesteśmy gotowi do egzaminu. To był dla mnie spory szok - dodaje.

Egzamin dzieli się na cześć teoretyczną i praktyczną. Podobnie jak podczas egzaminu na prawo jazdy.

- Pierwszy etap nie był prosty. Dużo podchwytliwych pytań w stylu "czym jest statek pasażerki" albo co oznaczają wydawane przez statki dźwięki. Sporo osób nie zdało. W takich sytuacjach trzeba podjeść jeszcze raz - i oczywiście znowu zapłacić - dodaje pani Agata.

Jej się udało. Przyszła więc pora na egzamin praktyczny. - Wypłynęliśmy z grupą z egzaminatorem z Polskiego Związku Motorowodnego na jezioro. Każdy miał do wykonania naprawdę banalny manewr. Niektórzy musieli na przykład trochę popłynąć i skręcić lub zacumować motorówkę do brzegu. Naprawdę nie było trudno to zdać - opowiada. - Problem w tym, że teraz mam patent, ale nie czuję, żebym tak naprawdę potrafiła pływać - zaznacza.

- Z tego, co pamiętam, każdy z mojej grupy przeszedł część praktyczną. To było trochę dziwne - biorąc pod uwagę, ile osób poległo na teorii. Ogólnie podczas tego kursu miałam trochę wrażenie, że jestem w PRL-owskiej szkole: przede wszystkim muszę wkuć na blachę definicję statku, ale to, czy umiem bezpiecznie pływać w różnych warunkach nie jest już takie ważne - opowiada pani Agata.

W większości europejskich krajów nie trzeba mieć specjalnych uprawnień, by poruszać się szybszymi motorówkami. Można jednak wyrabiać potwierdzające umiejętności certyfikaty. Wymagają ich niektóre wypożyczalnie, a w większości z nich takie dokumenty pomagają obniżyć kaucję za wypożyczenie łódki. Niektóre europejskie kraje wymagają również, by każda jednostka pływająca miała wykupione ubezpieczenie. W Polsce tymczasem takiego obowiązku nie ma.