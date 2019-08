Poczta Polska. Od początku wakacji zatrudnienie wzrosło o ponad 2 tys. osób

Jak poinformowała Poczta Polska, w spółce w wakacje zatrudnionych zostało prawie 2 tys. osób, w tym 800 listonoszy. W trakcie tej rekrutacji podpisano 1400 umów o pracę oraz ponad 660 umów zlecenie.

- Wśród nowych pracowników jest ok. 800 listonoszy, pozostała grupa to osoby do obsługi klienta oraz pracownicy zaplecza, a także kierowcy, czy pracownicy sortowni. Dane te pokazują, że Poczta Polska to stabilny i ceniony pracodawca - zaznaczyła dyrektor zarządzająca Pionem Kapitału Ludzkiego w spółce Agnieszka Grzegorczyk, cytowana przez PAP.