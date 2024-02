Podaruj ukochanej osobie wyjątkowy prezent na Walentynki! Skorzystaj z promocji w LINK4

Walentynki to idealny moment, by okazać, że zależy nam na drugiej osobie i jak bardzo troszczymy się o nią i jej bezpieczeństwo. Kwiaty, czekoladki – czemu nie, ale można też zrobić prezent, który będzie cieszył cały rok. Teraz w LINK4 można zyskać aż do 15% rabatu na ubezpieczenia komunikacyjne. A wszystko z okazji wielkiej akcji: OC i OC/AC na WALENTYNKI. Ta wyjątkowa promocja trwa tylko trzy dni – od 12 do 14 lutego! Oferta skierowana jest do nowych klientów indywidualnych, którzy chcieliby dołączyć do szerokiego grona kierowców korzystających z wysokiej jakości produktów LINK4.