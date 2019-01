Polacy coraz więcej wiedzą o PPK. Ale nie chcą w nich oszczędzać

Dokładnie połowa Polaków przyznaje, że wie czym są Pracownicze Plany Kapitałowe - wynika z badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna. Problem polega jednak na tym, że zaledwie co piąty z nas planuje do PPK dołączyć. Znacznie więcej twierdzi, że tego nie zrobi.

To, że znają założenia reformy nie oznacza, że z niej skorzystają. Chęć oszczędzania w ten sposób wyraziło raptem 21 proc. pytanych, z czego tylko jeden na 25 Polaków przyznał, że zrobi to na pewno.

- Oczywiście trzeba podchodzić do wszystkich obaw i lęków z pokorą i zrozumieniem. Tłumaczyć, tłumaczyć i jeszcze raz tłumaczyć – dodaje ekspert. Spore znaczenia ma też jego zdaniem historia. - Nie ma nic dziwnego w tym, ze gdy Polacy słyszą o zbiorowym oszczędzaniu, to podchodzą do tego z rezerwą, choćby po doświadczeniach z OFE – twierdzi ekspert.

- Jest to tanie oszczędzanie, bo prowizje kształtują się na poziomie ok. 0,6 proc. od aktywów. W OFE jest to ok. 4 proc.– wylicza były wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. - To się zwyczajnie bardzo opłaca. Bo oprócz swoich pieniędzy, otrzymujemy jeszcze dopłatą od pracodawcy, a raz w roku również z budżetu państwa.