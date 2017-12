Policja aresztowała rosyjskiego miliardera na lotnisku

Andriej Czerniakow, szef jednej z największych firm z branży transportowo-budowlanej, został zatrzymany na lotnisku Chopina w Warszawie i przebywa w areszcie. Rosjanin jest oskarżony o oszustwo.

W 2011 roku jako właściciel firmy Kosmos wziął 11 miliardów rubli kredytu, by zbudować tunel w Moskwie. Po pobraniu pieniędzy Czerniakow wyjechał za granicę, nie spłacając pożyczki. Od 2015 roku Rosjanie poszukiwali miliardera listem gończym. Po naliczeniu odsetek dług miliardera wynosi 30 miliardów rubli. To prawie dwa miliardy złotych.

To jednak nie wszystko. W Wielkiej Brytanii Andriej Czerniakow został skazany za ukrywanie majątku. Wyroku jednak nie usłyszał - uciekł do kolejnego krjau, tym razem do Niemiec. To właśnie stamtąd przedostał się do Warszawy.