Policzyliśmy, ile kosztuje kawa w kapsułkach. Dobra alternatywa dla drogich ekspresów

Kawa w kawiarni to koszt 10 złotych. Podobna – przygotowana w domu – będzie kosztować nie więcej niż dwa złote. Który ekspres kapsułkowy jest najtańszy dla kawosza? Zaskakujące jest to, że można kupić je w sklepach, które z kawą się nie kojarzą.

Wciąż jednak są to urządzenia, które potrafią zdominować niejedną kuchnię. Stąd więc obecność na rynku ekspresów kapsułkowych. Urządzenia są niewielkie, a same kapsułki kryją nie tylko dobrej jakości kawę, lecz czasem także mleko w proszku.

Dobrej klasy ekspres ciśnieniowy, który posiada również młynek, to wydatek grubo ponad tysiąca złotych. Za ten kapsułkowy trzeba zapłacić od niewiele ponad 100 zł (Tchibo Cafissimo). Średnia klasa to wydatek rzędu 299 zł – tyle kosztuje Delta Q z Biedronki ze spieniaczem do mleka. Najdroższy ekspres na kapsułki to znów tysiąc złotych.