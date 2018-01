Polka kupiła łódkę za śmiesznie niską cenę. Każdy mógł sobie na nią pozwolić

Kiedy leciała na Maltę nie spodziewała się, że trafiła na okazję, która całkowicie odmieni jej życie. 22-letnia Justyna postawiła wszystko na jedną kartę i kupiła... łódkę. Zapłaciła za nią zaledwie jedno euro. Teraz chce samodzielnie ją wyremontować.

- Miałam szczęście. To było przede wszystkim szczęście – opowiada dziewczyna w wywiadzie z podróżnikami, którzy w sieci występują pod nazwą Sailing La Vagabonde.

Justyna wiodła spokojne życie, studiując na jednym z polskich uniwersytetów. Właśnie wtedy trafiła w sieci na ogłoszenie, w którym mężczyzna z Malty chciał tanio sprzedać swoją łódź, ale zaznaczył, że tylko właściwej osobie - takiej, do której będzie przekonany w 100 proc.

Niewiele myśląc Justyna kupiła bilety z Polski na Maltę za ok. 80 zł i poleciała na spotkanie z mężczyzną i jego żoną. Podczas kolacji z właścicielami łodzi padło pytanie: "Ile jesteś w stanie za nią zapłacić?"

A ponieważ studencki budżet nie należy do najbardziej obfitych, Justyna nie mogła zaoferować zbyt wiele. Nie spodziewała się jednak, że uda jej się kupić łódź za 1 euro, czyli ok. 4 zł. Polka popłakała się, bo nie mogła w to uwierzyć, ale dostała umowę sprzedaży i zapłaciła im te śmiesznie małe pieniądze.