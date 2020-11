Polska chce gonić liderów innowacji. Dystans jest jednak spory

Pandemia COVID-19, która po letnim spowolnieniu ze zdwojoną siłą uderza właśnie w Europę drugą falą, uświadamia, jak ważne jest dbanie o rozwój biotechnologii. Polska ma aspiracje, by bardziej liczyć się w świecie biotechnologicznych innowatorów, ma też coś bardzo ważnego – utalentowanych i wykształconych ludzi. Jednak do tego, by znalazła się wśród liderów wciąż wiele brakuje.

–_ Suche liczby nie wskazują na to, byśmy byli krajem innowacyjnym_ – przyznaje Katarzyna Kacperska, dyrektor generalna Novo Nordisk na Polskę. – Dużo jeszcze przed nami.

Stąd też polski rząd stawia to jako jeden z priorytetów. Znalazło to nawet odzwierciedlenie w zapisach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – dokumencie państwa w obszarze średnio- i długofalowej polityki gospodarczej. Jako jeden ze projektów w ramach rozwoju innowacyjnych firm pojawiło się w nim wdrożenie Refundacyjnego Trybu Rozwojowy (RTR). Narzędzie to ma m.in. wspierać firmy, które będą w Polsce produkować leki, a nie tylko je sprzedawać.

– Problem polega na tym, że nie ma jasnego rozgraniczenia między produkcją w Polsce, a produkcją substancji czynnej. Brak substancji czynnej, uzyskiwanej obecnie z Azji, blokuje produkcję leków. Premiowanie samej produkcji jest nieefektywne – zauważa Katarzyna Kacperska.

Jej zdaniem tym, czego brakuje Polsce, by ścigać się z najlepszymi, jest właśnie spójna strategia: jasne określenie obszarów, w których mamy potencjał, by być ważnym graczem – przynajmniej na poziomie regionalnym. – Gonienie wszystkich we wszystkim nigdy się nie uda – mówi.

Potrzeba zaufania

Istotna jest też współpraca i dialog między sektorem publicznym a prywatnym. A z tym bywało różnie.

_– Ważna jest kultura dialogu i nieco dalsze spojrzenie w przyszłość. Zbudowanie mocnego sektora biotechnologicznego to długofalowy proces. Specyfiką sektora farmaceutycznego jest to, że cykle innowacji są po prostu długie, co wymaga podejścia nieco wizjonerskiego i patrzenia poza horyzont roku czy dwóch _– uważa dyrektor generalna Novo Nordisk.

Oczywiście, dla przedstawicieli branży ważne jest wsparcie, np. fiskalne i ogólnie stabilne otoczenie regulacyjne. Jednak liczy się także przełamywanie braku wzajemnego zaufania.

– Powinniśmy częściej rozmawiać i wspólnie się zastanawiać, jak znaleźć najlepsze rozwiązania – uważa szefowa Novo Nordisk. I dodaje, że szansą dla Polski jest coraz większy wpływ technologii na sposób działania firm farmaceutycznych. – W Polsce mamy też bardzo utalentowanych i świetnie wykształconych ludzi. Ten aspekt może być istotnym katalizatorem rozwoju Polski – zauważa Katarzyna Kacperska.

Najważniejsza wartość

A jest o co walczyć. Biotechnologia rozwija się w ekspresowym tempie, może przynieść dużą wartość, jest też dla Polski ważna strategicznie.

– _Poza tym wszystkim zdrowie jest wartością najważniejszą. Dużo się dzieje w technologii, gdzie świat ostatnio bardzo przyspieszył. Do tego dochodzi perspektywa epidemii – tego, co się dzieje, a czego nie potrafiliśmy sobie wyobrazić jeszcze kilka miesięcy temu. Dziś stoimy bezradni w obliczu czegoś, na co nie mamy rozwiązania _- mówi Katarzyna Kacperska.

Dyrektor generalna Novo Nordisk uważa, że jeśli ktoś znajdzie remedium na koronawirusa, to będzie to właśnie jedna z innowacyjnych, biotechnologicznych firm. To one mają największą szansę, by stworzyć szczepionkę, a także wypracować metody leczenia powikłań pojawiających się przy COVID-19.