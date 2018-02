Polska firma wyprodukowała skarpetki z Hitlerem. Muzeum Auschwitz oburzone

Skarpetki o nazwie "Adolf" jeszcze do niedawna reklamowane, jako "zręczny strateg i urodzony przywódca", który ma zadbać o porządek w szufladzie. Historycy są oburzeni wykorzystywaniem wizerunku zbrodniarza w celach marketingowych.

Twórca i dyktator III Rzeszy odpowiada za śmierć milionów ludzi. Nie przeszkadza to jednak polskiej firmie Nanushki należącej do Teneo Group zarabiać na jego wizerunku. Na skarpetki z wizerunkiem Adolfa Hitlera zwróciło uwagę Muzeum Auschwitz .

Producent skarpetek tłumaczy, że te nie gloryfikują Hitlera, a przedstawiony na nich Adolf to postać satyryczna. „Zamysłem stworzenia tego projektu było przedstawienie postaci w sposób prześmiewczy i komiczny. Czy Hitler nosiłby różowy krawat? Czy Adolf byłby zachwycony, gdyby codziennie deptano jego wizerunek? Uważamy, że w dzisiejszych czasach należy mieć odrobinę dystansu do otaczającego nas świata. Wszyscy znamy historię i uważamy, że II wojna światowa to coś okropnego ale to jest historia, której nie zmienimy oraz nie wymażemy, a nasz skarpetkowy Adolf nie wpłynie w żaden sposób na los świata" - cytuje Tomasza Bukowskiego z Teneo Group "Gazeta Wyborcza".