Polska gospodarka 2020. Prognozy pięciu banków dla pięciu najważniejszych wskaźników

Z prognoz ekonomistów bankowych wynika, że 2020 rok będzie czasem spowolnienia wzrostu gospodarczego i jeszcze większych podwyżek cen. W dobrej sytuacji pozostaną pracownicy i osoby spłacające kredyty.

Rok 2019 w Polsce upłynął na lekkim spowolnieniu gospodarczym, choć nie przeszkodziło to w biciu nowych rekordów na rynku pracy. Wskaźniki bezrobocia i wzrostu wynagrodzeń nigdy nie były tak dobre. Niestety był to też czas sporych podwyżek cen, zarówno podstawowych produktów jak i nieruchomości.

Choć szacunki nieco różnią się od siebie, widać te same tendencje: PKB spadnie, a ceny będą rosły jeszcze szybciej. Bezrobocie i podwyżki płac powinny utrzymać się na zbliżonym poziomie do 2019 roku. Podobnie jak stawki oprocentowania kredytów.

Rosną ceny nie tylko podstawowych produktów. Rekordy biją nieruchomości. Co więcej, Polacy są przekonani, że ceny mieszkań będą jeszcze wyższe . Pocieszające są prognozy utrzymania niskiego poziomu stóp procentowych i stawek WIBOR. To od nich zależy oprocentowanie kredytów. Raty nie powinny więc wzrosnąć.

Bezrobocie w 2019 roku wahało się w przedziale od 5 do 6,1 proc. Tendencja była jednak stała - spadkowa. Utrzymanie jej może być trudne, ale wzrostu odsetka bezrobotnych w statystykach GUS też raczej nie ma się co obawiać. Prognozy zakładają, że średniorocznie bez pracy będzie od 5 do 5,5 proc. osób (bezrobocie rejestrowane).

Wskazują na postulaty wyborcze rządzącej koalicji, obejmujące m.in. podniesienie płacy minimalnej. "To ona może zniechęcić firmy, zwłaszcza małe, do zwiększania zatrudnienia i wpłynąć na nieco wolniejszy niż zakładaliśmy spadek stopy bezrobocia".

Co z pensjami? W tym roku w zależności od miesiąca podwyżki przeciętnego wynagrodzenia wahały się od 5,3 do 7,7 proc. Średniorocznie ukształtuje się to pewnie od 6,6 do 7,2 proc. W 2020 roku nie powinno dojść ani do mocniejszego spadku, ani wzrostu dynamiki, choć jest miejsce na lekką poprawę. Typowania poszczególnych banków wahają się od 6,5 do nawet 8,8 proc.