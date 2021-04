Pomagają Polakom spłacić swoje długi

Według danych Krajowego Rejestru Długów zadłużenie wszystkich konsumentów notowanych w Krajowym Rejestrze Długów przekracza 48 mld zł. Natomiast z raportu InfoDług wynika, że ponad 2,8 mln Polaków nie radziło sobie z terminową spłatą zobowiązań kredytowych i pozakredytowych w 2020 r. Na pomoc tym osobom przychodzi zespół specjalistów z Programu Ulga od Długu.

Powyższe dane są niepokojące. Nie tylko dlatego, że tak wiele osób nie może spłacić swoich zobowiązań, ale też dlatego, iż ogromne i wciąż rosnące zadłużenie Polaków, może oznaczać spłacanie jednej pożyczki drugą. W czasach pandemii ten problem zdaje się narastać. Polacy borykają się z coraz większymi kłopotami finansowymi, tracąc nieraz zarobki i pracę. Przez brak odpowiedniego zarządzania swoimi finansami oraz możliwości znalezienia innych rozwiązań przestają radzić sobie z pętlą zadłużenia, popełniają błędy i podejmują niekorzystne dla siebie decyzje. Do Programu Ulga od Długu codziennie przystępuje po kilkadziesiąt takich osób. Za każdym Klientem stoi osobna, ale jakże podobna historia - utrata zdrowia, pandemia i strata pracy, narastające zadłużenie, ponieważ każda kolejna pożyczka na spłatę poprzedniej, jest siłą rzeczy wyższa. Wierzyciele są coraz bardziej nerwowi, często łamią prawo, aby odzyskać pożyczone pieniądze. Sytuacja wydaje się być patowa, bo bez niespodziewanego "zastrzyku" gotówki, w zasadzie nie ma jak ruszyć z miejsca. Wówczas można zgłosić się po pomoc do Programu Ulga od Długu.

Program Ulga od Długu ruszył w grudniu ub.r. a już cieszy się ogromnym zainteresowaniem i wieloma sukcesami, na który pracuje zespół osób z wieloletnim doświadczeniem na rynku finansowym i zarządzania wierzytelnościami. To także wyspecjalizowana w obsłudze zobowiązań konsumentów Kancelaria Prawna. Prawnicy wraz z negocjatorami przeprowadzają osoby przystępujące do Programu Ulga od Długu przez zawiły proces redukcji zadłużenia.

Nasze doświadczenie na rynku finansowym, w szczególności pożyczkowym, pozwala zaoferować Klientom najwyższą jakość obsługi, połączoną z wiedzą merytoryczną w zakresie realizacji spłaty zadłużenia. Wiemy jak działają firmy pożyczkowe czy windykacyjne, umiemy z nimi rozmawiać. Z całą pewnością jest to ogromna wartość dla Klienta, że ma do swojej dyspozycji prawników i doświadczonych negocjatorów z rynku finansowego – mówi Marta Janowicz – Stradomska, Partner Zarządzający Kancelarii Prawnej CERTO M. Janowicz – Stradomska i Wspólnicy Sp.k., wspierającej prawnie osoby przystępujące do Programu Ulga od Długu.

materiały partnera Program Ulga od Długu Źródło: materiały partnera

Program Ulga od Długu działa dwutorowo. Z jednej strony kancelaria prawna analizuje umowy z wierzycielami i podejmuje niezbędne kroki prawne, aby zabezpieczyć interes Klienta, a z drugiej strony specjaliści z Programu Ulga od Długu podejmują działania zmierzające do polubownych i korzystnych dla obu stron porozumień z wierzycielami. Jednak celem Programu Ulga od Długu nie jest bynajmniej pokrzywdzenie któregokolwiek z wierzycieli, a oddłużenie. W praktyce oznacza to doprowadzenie do sytuacji, w której Klient będzie mógł zwrócić ustaloną kwotę wierzycielom, a jednocześnie żyć na godnym poziomie, bez bycia nękanym i szykanowanym z powodu swojej sytuacji, która w większości przypadków, nie była przez Klienta zawiniona. Ponadto, przystępując do Programu Ulga od Długu, Klient korzysta z profesjonalnego pełnomocnika Kancelarię Prawną, do reprezentowania go na wszystkich etapach kontaktów z wierzycielami czy firmami windykacyjnymi.