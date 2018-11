Ponad 20 skontrolowanych lotów. Znamy szczegóły wczorajszej wielkiej akcji poszukiwania bomby

Powoli maluje się bilans wczorajszej akcji po fałszywym alarmie o bombie w samolocie z Poznania do Londynu. Policja już jest na tropie winnego całego zamieszania.



Straż Graniczna miała wczoraj pełne ręce roboty. Od godziny 14 do tuż przed 23 pogranicznicy skontrolowali aż 21 samolotów w całej Polsce, które leciały do angielskiej stolicy. Ostatni, 22-i samolot, został poddany wzmożonej kontroli jeszcze dziś rano o 6. Było to połączenie Gdańsk-Londyn.