Ponad 31 mln PLN w BETA ETF WIG20lev

BETA ETF WIG20lev to jeden z 9 funduszy inwestycyjnych, które powstały dzięki współpracy AgioFunds TFI SA oraz Beta Securities Poland SA. Co zatem wyróżnia fundusz BETA ETF WIG20lev spośród innych i czemu cieszy się on aż tak dużą popularnością? Zadaniem funduszu jest odzwierciedlanie stóp zwrotu indeksu WIG20lev, stanowiącego dźwignię w stosunku do indeksu WIG20 (podąża zgodnie z kierunkiem WIG20 ale z dwukrotnie większą siłą czyli wzrost WIG20 o 1% powoduje wzrost WIG20lev o 2% i odwrotnie), bez względu na to czy indeks znajduje się w ruchu spadkowym czy też wzrostowym. Z uwagi na specyfikę indeksu odniesienia, fundusz BETA ETF WIG20lev posiada rekomendowany horyzont inwestycyjny 1 dzień. Oczywiście fundusz można utrzymywać przez dłuższy okres, aczkolwiek w takim przypadku wynik inwestycyjny WIG20lev może odbiegać od intuicyjnej stopy zwrotu "podwójny WIG20". Nie występuje tu również depozyt zabezpieczający i nie ma okresów wygaśnięcia. Ponadto, co ma szczególne znaczenie dla większości inwestorów, BETA ETF WIG20lev ma zdecydowanie niższy próg wejścia niż kontrakt futures. Wartość certyfikatu oscyluje w okolicach 20 PLN. Fundusz jest również dostępny na rachunkach IKE/IKZE, które można wykorzystywać jako parasol podatkowy do bardziej aktywnego handlowania na giełdzie.