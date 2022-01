Porady dotyczące wychodzenia z długów

Wszyscy wiemy, jak to jest - wychodzisz po sprawunki i masz ochotę na kawę, więc wpadasz do lokalnego Starbucksa (inne kawiarnie też są dostępne!) ... 20 zł później... Robisz cotygodniowe zakupy spożywcze i zauważasz okazję na półce z artykułami gospodarstwa domowego... 30 zł później... To szybko się sumuje. A jeśli dodać do tego miesięczny czynsz, rachunki, rachunki za karty kredytowe i ewentualnie pożyczki na dzień wypłaty, łatwo zrozumieć, jak wiele osób popada w kłopoty z zadłużeniem.