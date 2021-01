Porzucony koszyk, czyli jak odzyskać klienta i zwiększyć jego lojalność?

Dlaczego klient decyduje się porzucić koszyk?

Mówiąc o „porzuconym koszyku” (ang. abandoned shopping cart) mamy na myśli sytuację, kiedy klient w trakcie zakupów po dodaniu wybranych produktów do koszyka oraz pozostawieniu nam swoich danych, z jakiegoś powodu nie finalizuje swojego zakupu.

Do najczęstszych przyczyn porzucenia koszyka można zaliczyć:

Ważnym aspektem jest również brak zaufania do sklepu oraz bezpieczeństwo transakcji. Wiarygodność sklepu można zbudować dzięki profesjonalnej witrynie, która charakteryzuje się dużą intuicyjnością. Niebagatelną rolę odgrywają również pozytywne opinie innych klientów, a także rzetelna polityka zwrotów, gwarancji czy kosztów.

Klient porzucił koszyk – co dalej?

Co zrobić, jeśli spotykamy się dużą liczbą porzucanych koszyków? Czy warto je w ogóle odzyskiwać? Odpowiedź brzmi: warto! Pozyskanie nowego klienta to zdecydowanie wyższy koszt niż zaangażowanie ponowne konsumenta, który już raz dokonał zakupu. W jaki sposób to zrobić?