Pośrednictwo kredytowe. Co warto o nim wiedzieć?

Wielu osobom wizyta u pośrednika kredytowego wydaje się być zbędnym wydatkiem. Sądzą one, że w dzisiejszych czasach wystarczą rekomendacje znajomych, porównywarki internetowe i rozmowa z przedstawicielem banku. To nieprawda. Rankingi online są oczywiście pożytecznym i pomocnym narzędziem, mogą jednak nie uwzględniać wszystkich dostępnych ofert oraz indywidualnej sytuacji twojego przedsiębiorstwa. Twoi znajomi, nawet jeśli chcą dla ciebie jak najlepiej, również mogą nie orientować się w wymaganiach twojej branży. A przedstawiciel banku, z oczywistych przyczyn, będzie zachwalał wyłącznie produkty finansowe instytucji, w której jest zatrudniony. Co więcej, możesz spotkać się z odmową współpracy ze względu na niewystarczające przychody firmy lub jej negatywną historię kredytową. Pracownik banku w tej sytuacji nie będzie mógł ci pomóc - dlatego należy wziąć pod uwagę pośrednictwo kredytowe.