Pośrednik kurierski przypomniał sobie, że źle naliczył opłaty. "Dostałem rachunek na 1,5 tys. zł"

Właściciel sklepu internetowego dostał rachunki od pośrednika kurierskiego za "źle naliczone usługi dodatkowe". Łącznie musiał dopłacić 1,5 tys. zł. "Coś się nie zgadzało. Części opłat nie dało się zweryfikować, a część kwot była wyższa niż w cenniku”.

Firma IAI napisała, że miała awarię systemu i nie wszystkie dodatkowe opłaty zostały pobrane.

Sebastian Gulina z Rzeszowa ma sklep internetowy. Od sześciu lat korzysta z usług firmy IAI Shop, która zapewnia oprogramowanie do działania sklepu, a także jest brokerem kurierskim, czyli pośrednikiem pomiędzy firmą wysyłkową, np. InPostem, a sklepem.

Gdy klient pana Sebastiana zamówi towar i wybierze sposób dostawy to IAI dba o to, aby później zamówiony produkt czekał na klienta w paczkomacie. Pan Sebastian nie narzekał na współpracę. Do czasu, gdy dostał nietypowy komunikat od swojego kontrahenta:

Opłaty z kosmosu

"Informujemy, że od lipca nie były naliczane prawidłowo u Państwa opłaty za obsługę dostawcy paczek InPost Paczkomaty w ramach usługi IAI Broker, generując niedopłatę. Jej przyczyna leży w przebudowie systemu InPost i dostosowaniu go do nowych technologii oraz jeszcze lepszemu dostosowaniu do Państwa potrzeb."

- Firma IAI napisała, że miała awarię systemu i nie wszystkie dodatkowe opłaty zostały pobrane i teraz zostaną rozliczone. Faktycznie był jakiś błąd i zostały ściągnięte tylko kwoty podstawowe. Jednak potem firma doliczyła dziwne kwoty, które były z kosmosu – tłumaczy pan Sebastian.

Opłaty dotyczyły takich dodatkowych usług jak waga gabarytowa, podjazd czy ubezpieczenie. Pan Sebastian z niektórymi opłatami nie dyskutuje. Jednak niektóre budzą jego wątpliwości.

- Niektóre doliczenia obejmują paczki z czerwca. Chodzi o to, że gdy było mniej niż cztery zamówienia w ciągu dnia, to firma pobierała dodatkową opłatę za podjazd kuriera. Ale jak to teraz zweryfikować? To było pół roku temu. Nawet napisanie reklamacji nic nie da – komentuje właściciel sklepu internetowego.

Łączy rachunek na 1,5 tys. zł

Pan Sebastian twierdzi, że nie zgadzają się też kwoty. Według cennika opłata za podjazd to 3,20 zł netto, a naliczano 4 zł. Tymczasem zgodnie z umową opłaty powinny być dokładnie takie, jak w cenniku. Nasz rozmówca twierdzi, że ostatecznie musi płacić więcej za przesyłkę niż klient, który zamówił u niego towar.

- Ja wiem, że to są nieduże kwoty. Ale gdy tych transakcji jest kilkaset to nagle robi się rachunek na półtora tysiąca złotych - wyjaśnia Sebastian Gulina. Jak dodaje: - Możliwe, że któraś z firm zmieniła cennik i przerzuciła koszty na nas.

Skontaktowaliśmy się z obierami firmami. IAI Shop nie odpowiedziała na nasze pytania. Z kolei InPost twierdzi, że nie zmieniał cennika. Po naszej interwencji okazało się, że za wszystko może odpowiadać błąd systemowy.

- W czasie wakacji nasz partner zmienił oprogramowanie. Wtedy okazało się, że aplikacja źle naliczała niektóre koszty i klienci tego brokera dostawali niedoszacowane faktury. Poprosiliśmy naszego partnera, aby zmodyfikował komunikat, który wysyłał do swoich klientów. Chcemy, aby było jasne, że błąd nie jest po naszej stronie - skomentował dla money.pl Wojciech Kądziołka, rzecznik InPostu. Jak dodał, panu Sebatianowi zaproponowano, żeby złożył reklamację i wskazał, z którymi rozliczeniami sie nie zgadza, ale ten miał odmówić.

Wielu poszkodowanych

Okazuje się, że osób i firm, które czują się poszkodowane przez tego brokera kurierskiego, jest więcej. Cześć opisała swoje doświadczenia w mediach społecznościowych i nie wyklucza pozwu zbiorowego.

„A co mnie obchodzi, że źle podali mi cenę oferując usługi? Co mam teraz do dwóch tysięcy klientów zwracać się z dopłatą?” – pytał jeden z klientów firmy IAI.

„U mnie tragedii nie ma. Spodziewałam się dopłaty po kilka tysięcy. Wyszło 200 zł” – napisała kolejna osoba.

Z kolei pani Marta napisała: „Boję się dopłaty. W przyszłym tygodniu skonsultuję to prawnikiem, bo uważam, że to nie fair zagrywka”.