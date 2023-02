Poznaj 4 najlepiej opłacane branże w IT

Specjaliści Mobile na liście najbardziej potrzebnych zawodów przyszłości

Mobile to niewątpliwie jeden z najgorętszych trendów w branży IT. Ludzie na masową skalę korzystają przecież z telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych. W związku z powyższym, w branży IT wciąż brakuje specjalistów do projektowania i testowania aplikacji na smartfony, tablety, iPhone`y. Osoby, zatrudnione na stanowiskach typu Mobile Software Developer, Programiści iOS i Android Developerzy zarabiają nawet 20 000 zł brutto miesięcznie. Testerzy aplikacji otrzymują na starcie od 8 000 zł do 10 000 zł brutto. Praca w projektach mobile należy więc do najbardziej przyszłościowych i dochodowych zajęć w IT.