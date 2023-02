Poznaniacy wprowadzają kryptowaluty z podziemia na salony

Egera - Potencjał na startup fin-tech typu value?

Co było trzecim celem poznańskiej giełdy? Poza zgodnością z obowiązującym prawem oraz innowacyjnym podejściem do obsługi Klientów Egera postawiła na bootstrap. Oznacza to, że w pierwotnym założeniu nie było miejsca na przepalanie kapitału inwestorów tak, jak robią to inne startupy. Doświadczenie zdobyte w poprzednio realizowanych projektach pozwoliło w ograniczonym budżecie dwóch, mikroskopijnych na skalę branży fin-tech, rund finansowania stworzyć MVP. Projekt następnie rozwijał się już samodzielnie, na bazie zgromadzonego dochodu. Twórcy Egera planują w drugiej połowie 2023 roku rozpocząć dopiero trzecią, w 6-letniej historii firmy rundę finansowania. Runda ta będzie miała charakter otwarty, w odróżnieniu od poprzednich dwóch, które były zamkniętymi rundami typu Friends & Family. Co ciekawe, w odróżnieniu od standardu branży środki nie zostaną przeznaczone w całości na R&D, ale przede wszystkim na rozwój sprawdzonych kanałów marketingu już gotowego ekosystemu wymiany.