Pożyczka bez BIK a rejestr BIK. O co w tym chodzi?

Panuje przekonanie, że bardzo łatwo uzyskać pożyczkę pozabankową. Jest w tym dużo prawdy, ale nie do końca, bo po uzyskaniu kredytu nasze dane trafiają do rejestru BIK, w którym - jak czarno na białym - widać, czy radzimy sobie ze spłatami, czy jednak mamy z tym problem. Czy wobec tego dla ludzi, którym podwinęła się noga i nie uregulowali na czas zobowiązania, nie ma już ratunku? Czy nie mogą już pożyczać? Spokojnie, mogą, bo przeznaczono dla nich specjalny rodzaj pomocy - pożyczki bez BIK.

Terminowo zawsze lepiej, ale nie zawsze się da

Zasada jest prosta: osoby, które terminowo regulują swoje zobowiązania, nie mają problemu, by po spłacie jednego kredytu uzyskać kolejny. Tacy klienci są cenieni przez firmy pożyczkowe, bo sprawdzeni, godni zaufania, gwarantujący, że to, co pożyczone, zawsze zostanie oddane. Taka zasada zresztą pasuje w ogólnych stosunkach społecznych, bo jeśli ktoś wywiązuje się z ustaleń, jest słowny i nie miota się, kłamiąc i wymyślając coraz to nowe nierealne historyjki, jest uważany za uczciwą, porządną osobę.

Tak to wygląda w świecie idealnym, ale czasem nawet jak się staramy i nie chcemy nikogo oszukać, nasze życie potoczyło się inaczej - nie jest jak prosta droga, na której mało przeszkód, lecz zawiła z serpentynami, gdzie same utrudnienia. A wszystkie nasze zaległości odnotowane są w BIK, a to powoduje, że ciężej uzyskać kolejny kredyt. Na szczęście, firmy pożyczkowe rozumiejąc, że różnie to się układa, oferują specjalny rodzaj pożyczek - bez BIK.

Większe ryzyko = wyższa prowizja

To jednak, że nie zostaniemy zweryfikowani w rejestrze BIK, ma swoją cenę - wysoką prowizję za udzielenie pożyczki. Dzieje się tak głównie z tego powodu, że pożyczkodawcy podejmują w tej sytuacji dużo większe, niż normalnie ryzyko. Muszą przecież brać pod uwagę to, że chwilówka nie zostanie spłacona, bo skoro wcześniej była taka sytuacja, to dlaczego ma się to nagle zmienić? Firmy pożyczkowe przygotowują się na każdą ewentualność, bo rachunek zysków i strat musi się zgadzać. Ponadto, wiedzą one mniej więcej, z jakim przypadkiem mają do czynienia, czy jest to duże, czy mniejsze zadłużenie, bo choć klient nie jest sprawdzany w BIK, to istnieją inne rejestry, do których firma z pewnością zaglądnie (BIG Erif czy KRD).

Dla każdego klienta w tym trudnym położeniu jest to bardzo ważne, aby dokładnie przemyśleć swoje możliwości spłaty długu i sprawdzić, czy całkowity koszt pożyczki bez BIK, czyli wliczone prowizje, ubezpieczenia i inne opłaty, nie jest zbyt wysoki. Żeby to dobrze przeanalizować, warto korzystać z zaufanych rankingów, jak ten na Chwilowo.pl - pożyczki bez BIK. Uwzględniono tu wszystkie firmy, które mają wysoką przyznawalność tego rodzaju pożyczek, a więc przeważnie nie odrzucają klientów z negatywnym wpisem do BIK. Istnieje więc tu bardzo duża szansa, że uzyskamy wsparcie.

BIK - jak można do niego trafić?

Wielu osobom nie kojarzy się najlepiej, tymczasem zdecydowana większość danych (90%), która tam się znajduje, to pozytywne informacje o kredytobiorcach. Reszta, czyli około 10%, ma wydźwięk negatywny. Baza nie została jednak stworzona po to, aby naznaczyć dłużników, wskazać ich palcem, stygmatyzować, odgrywa ona bowiem ważną rolę dla ogółu społeczeństwa, a mianowicie zapobiega nieodpowiedzialnemu zadłużania się Polaków. Trafić do rejestru można na dwa sposoby.

Po pierwsze, gdy staramy się o kredyt lub nie spłaciliśmy pożyczki pozabankowej na czas. Pożyczkodawca zgłasza tę informację do rejestru, a więc niekorzystne będzie dla nas składanie wielu wniosków w kilku bankach. Banki widzą nasze zainteresowanie inną ofertą, co może być dla nas dyskwalifikujące.

Po drugie, trafimy do BIK-u, jak spłacamy pożyczkę. Firma pozabankowa czy bank na bieżąco informuje BIK o naszych postępach. Taka informacja trafia do rejestru przynajmniej raz w miesiącu przez cały okres spłaty zobowiązania. Jakie dane się tam znajdują? Przede wszystkim osobowe, informacje o zaciągniętym przez nas kredycie lub pożyczce (czyli data wzięcia, rodzaj kredytu, okres spłat długu - jaka jest liczba i wysokość spłat, waluta itd.) oraz aktualna kwota zadłużenia.

BIK - jak wspominaliśmy wcześniej - to rejestr, w którym znajdziemy pozytywne, jak i negatywne informacje (więcej jest tych pierwszych). W bazie więc możemy widnieć jako osoba wszystko spłacająca w terminie, jak i też taka, która ma opóźnienia w płaceniu rat.

Czy zostaniemy w BIK na zawsze?

To pytanie zadaje sobie wiele osób, bojąc się, że jak raz wpadnie się do tego rejestru, to już zostanie się tam na zawsze, bez szans na zmianę. Tymczasem nie musimy myśleć o tym, że czekają nas tam wieczne czasy. Wygląda to tak, że jak mieliśmy opóźnienie w płatności raty, które przekroczyło 60 dni, to z BIK nie znikniemy przez 5 lat od spłaty kredytu. Jak więc widać, chociaż nie jesteśmy naznaczeni do końca życia, to jednak 5 lat wydaje się dość długo, a co gorsza - do tego wystarczy już jedno niedotrzymanie terminu raty.

Jak powiedzieliśmy wcześniej, do BIK trafiamy za każdym razem, gdy staramy się o kredyt. A jak nie mamy problemów ze spłatą zobowiązania, to informacje o nas zostaną usunięte z rejestru zaraz po ostatniej spłacie kredytu. Warto jednak zrobić tu jedną rzecz- mianowicie, w chwili podpisywania umowy kredytowej zaznaczyć, że zgadzamy się na przechowywanie pozytywnych informacji o naszej pożyczce (również przez 5 lat), co pomoże nam podczas zaciągania kolejnego zobowiązania. Bank zobaczy, że jesteśmy godni zaufania, w przeciwnym razie, gdy nie zostawimy po sobie tego śladu w BIK, nie będzie znał naszej historii, a na słowo na pewno nam nie uwierzy.