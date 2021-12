Pożyczka dla najlepszych klientów od Takto Finanse na jakie korzyści możemy liczyć?

Jak działa pożyczka dla najlepszych klientów?

Opracowana przez markę TAKTO Finanse kampania "Doceniamy najlepszych" skierowana jest do osób, które posiadają nienaganną historię kredytową we wiodących bazach, takich jak BIK, BIG, ERIF czy InfoMonitor. Spełnienie tego warunku oznacza, że w momencie składania wniosku na stronie firmy TAKTO, klient otrzyma atrakcyjną ofertę, wyróżniającą się niższą ratą, niż miałoby to miejsce w przypadku standardowego produktu TAKTO Finanse.