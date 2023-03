Pożyczka gotówkowa w 2023 - jak wybrać ją mądrze?

Pożyczka gotówkowa w ujęciu statystycznym

Jak wspomniano we wstępie pożyczka gotówkowa to bardzo popularny produkt kredytowy, co potwierdza fakt, że w samym 2022 roku łączna kwota udzielonego finansowania wyniosła 64,9 mld złotych. Co istotne, oznacza to spadek o 2,4% w odniesieniu do 2021 roku. Ze sprawozdania Biura Informacji Kredytowej można dowiedzieć się również, że spadła liczba udzielonych kredytów gotówkowych (o 0,2%), a łącznie udzielono ich 3,14 mln sztuk. Wzrosła natomiast liczba udzielonych pożyczek gotówkowych na małe kwoty (do 5 tys. złotych), a wzrost ten 10,1%. Przypuszczać można zatem, że pożyczki gotówkowe coraz częściej łatają dziury w domowym budżecie, które wynikają z rosnących kosztów życia.