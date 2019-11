WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Artykuł sponsorowany pożyczka 2 godziny temu Pożyczka od A do Z - Poradnik Smartney Na co zwrócić uwagę decydując się na pożyczkę? Czym różni się pożyczka od kredytu gotówkowego? Jakie zalety ma wzięcie pożyczki przez Internet (inaczej mówiąc: pożyczki online)? Jakie formalności należy spełnić? Dlaczego warto zwrócić uwagę na całkowity koszt pożyczki lub kredytu i jaką rolę – w tej kwestii - pełni kalkulator pożyczki lub kalkulator kredytu gotówkowego? Zapraszamy do krótkiego poradnika przygotowanego przez Smartney. Z raportu „Zasobność gospodarstw domowych w Polsce", przygotowanego przez NBP, wynika, że ponad 40 proc. gospodarstw ma jakieś zobowiązania finansowe: kredyty hipoteczne, pożyczki, karty kredytowe itd. Polacy zaciągają zobowiązania z różnych powodów: brakuje im środków na bieżące potrzeby lub opłaty, chcą zrealizować większe zakupy (np. samochód), zrobić remont, wyjechać na wakacje lub kupić nowy telefon, rower, buty. Powodów może być mnóstwo. Oferta również jest bogata. Nagłówki gazet, ulotek i banerów internetowych reklamują szereg produktów. Zewsząd padają hasła: najtańszy kredyt gotówkowy, chwilówki na raty, pożyczki ratalne, pożyczki online… Co wybrać? Pożyczka czy kredyt gotówkowy? Zanim zaciągniemy kredyt lub pożyczkę warto przeanalizować nasze potrzeby. Kredyty gotówkowe są oferowane przede wszystkim przez banki. Ich oprocentowanie jest atrakcyjne, ale czas oczekiwania na decyzję dość długi, a formalności – skomplikowane. Banki wymagają często zaświadczenia o zarobkach lub innych dokumentów (np. zeznania podatkowego). Zdarza się, że konsumenci nie mogą otrzymać kredytu ze względu na swoją historię kredytową, którą banki weryfikują m.in. w Biurach Informacji Gospodarczej (w Polsce jest ich kilka, m.in. BIK, BIG, KRD, ERIF i inne). Z kolei instytucje pożyczkowe oferują klientom m.in. pożyczki. Czas oczekiwania na gotówkę jest znacznie krótszy, a formalności mniejsze. Klient, który nie dostał kredytu w banku, często otrzymuje pożyczkę w instytucji pożyczkowej. Zdarza się jednak, że koszty zaciągnięcia takiej pożyczki bywają wysokie, podobnie jak dodatkowe opłaty czy prowizje. Mowa tu przede wszystkim o tzw. chwilówkach. Smartney chce celować w sam środek konsumenckich potrzeb. Dlatego oferuje pożyczki, które są korzystne cenowo, a ich zaciągnięcie jest proste, szybkie i bez zbędnych formalnośc. Można zatem powiedzieć, że Smartney łączy w sobie najlepsze cechy tradycyjnych kredytów bankowych oraz pożyczek oferowanych przez instytucje pożyczkowe. To nowatorskie podejście na polskim rynku. Przez Internet, czy w placówce? Pożyczkę czy kredyt można dostać zarówno w tradycyjnej placówce (o ile dana instytucja finansowa ma swoje oddziały) jak i przez Internet. W tym drugim przypadku należy szukać pod hasłami: szybka pożyczka online, pożyczki internetowe kredyt gotówkowy online, kredyt przez Internet, itd. Z raportu dotyczącego rynku Consumer Finance, opracowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, wynika, że Polacy coraz chętniej zaciągają zobowiązania przez Internet. Dlaczego? Ponieważ takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas. Przyjmijmy, że składamy wniosek o pożyczkę online. Wchodzimy na stronę internetową instytucji pożyczkowej, możemy użyć specjalnego kalkulatora, by porównać koszty pożyczki w zależności od kwoty i czasu spłaty, a gdy znajdziemy odpowiednią opcję - wnioskujemy o pożyczkę (nie musimy iść do oddziału bankowego i przynosić szeregu dokumentów). Pożyczkodawca weryfikuje nas jako klienta (do tego celu może użyć szeregu różnych narzędzi m.in. – za naszą zgodą – przeanalizować dane na naszym rachunku bankowym), a gdy wyda pozytywną decyzję, pieniądze pojawiają się na naszym koncie nawet tego samego dnia (każdy przypadek jest inny, ale bywa, że gotówka trafia do wnioskującego po kilkunastu minutach). Taki proces jest dużo szybszy i bardziej wygodny, aniżeli wizyta w tradycyjnym oddziale bankowym. Dużo prostsze są również formalności. Jak sprawdzić całkowity koszt pożyczki? Zanim podejmiemy decyzję, warto sprawdzić jaki będzie całkowity koszt pożyczki oraz comiesięczna wysokość rat. Jednym z najważniejszych elementów jest RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. Na każdej stronie internetowej, na której można wnioskować o pożyczkę powinien znaleźć się kalkulator, dzięki któremu będziemy mogli dobrać czas spłaty oraz kwotę zaciąganej pożyczki. Warto pamiętać, by pożyczać odpowiedzialnie. Zanim zaciągniemy nowe zobowiązanie lepiej przeanalizować wszystkie koszty i zastanowić się, czy będziemy w stanie spłacać raty w terminie. Smartney jako jedyny na rynku daje nowym klientom 60-dniowe prawo zwrotu pożyczki bez konieczności ponoszenia opłat z tego tytułu.