Pożyczka online – to warto o nich wiedzieć!

Pożyczka online – co to jest?

Pożyczka online to produkt finansowy, który polega na tym, że pożyczasz pieniądze od podmiotu, który ma go w ofercie i spłacasz go na wcześniej określonych warunkach. Określenie "online" wynika z tego, że cały proces od momentu wyboru oferty aż do wypłaty pieniędzy możesz załatwić, posiadając tylko komputer, tablet czy telefon, a w nim dostęp do internetu.