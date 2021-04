Pożyczka w czasach koronawirusa. Na co uważać, oszczędzać czy pożyczać?

Koronawirus - oszczędzać czy pożyczać

Wielu z nas może znać ten problem – po kilku lub kilkunastu latach zostaliśmy nagle bez pracy. Oszczędności kończą się i wiemy, że prędzej czy później będziemy zmuszeni, aby pożyczyć pieniądze od rodziny czy znajomych. Z różnych powodów, nie zawsze jest to dla nas dobra perspektywa.

Jeśli mamy szczęście i znaleźliśmy pracę, jednak wypłata znajduje się gdzieś na horyzoncie, a my przecież musimy przetrwać następny miesiąc, dobrym rozwiązaniem jest wzięcie pożyczki .

Różnica między kredytem a pożyczką jest taka, że aby wziąć kredyt musimy zrobić to za pośrednictwem banku i dokładnie dookreślić cel, na który chcemy przeznaczyć pieniądze. Pożyczka to natomiast minimum formalności i dowolny cel. Na rynku dostępne są różne formy pożyczki. Jedną z nich jest pożyczka online na takich serwisach kredytowych jak Wnioskomat.com.Pożyczki to dobre wyjście, jeśli mamy w dłuższej perspektywie jakieś rozwiązanie, potrzebujemy jednak szybkiej gotówki, żeby przetrwać najgorsze chwile.