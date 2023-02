Pożyczki dla zadłużonych - co warto wiedzieć?

Pożyczki dla zadłużonych a kredyty dla zadłużonych

Przede wszystkim warto wiedzieć, dlaczego istnieje wiele pożyczek dla zadłużonych, a kredytów dla zadłużonych znajdziemy na rynku zaledwie kilka. Powodem tego jest fakt, iż prawdziwe pożyczki dla zadłużonych to jedynie pożyczki pozabankowe. Firmy pożyczkowe działają w oparciu o inne przepisy prawne niż banki. Dlatego właśnie kredyt gotówkowy dla zadłużonych to rzadkość, a pożyczka pozabankowa dla zadłużonych to wręcz jedna z najczęściej zaciąganych pożyczek pozabankowych.