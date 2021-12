Praca dla opiekunek w Niemczech

Opiekunka w Niemczech na własnej działalność

Pracując na własny rachunek opiekunka może spodziewać się dużo większego wynagrodzenia niż w pracy na zlecenie. Przychody, na jakie opiekunka może liczyć to od ok. 1600 euro do nawet 2200 euro miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że to kwoty, na jakie opiekunki osób starszych wystawiają rachunki klientom. Od tej kwoty trzeba odjąć składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz opłacić biuro rachunkowe. Czasem dochodzą jeszcze dodatkowe koszty, wszystko w zależności od indywidualnych ustaleń. Jednak nawet jeśli pojawią się tzw. korzyści nieodpłatne, które będzie trzeba opodatkować opiekunka nie zarobi mniej niż 1500 euro.