Praca w IT - ile zarabia się w Chorzowie?

Początki w sektorze IT

Czy praca w Chorzowie opłaca się juniorom, którzy dopiero zaczynają karierę w IT? Jak wynika z treści najnowszych ofert, dostępnych w sieci, początkujący programiści, konsultanci i inżynierowie mogą liczyć na zarobki rzędu 3 500 zł - 8 000 zł (brutto miesięcznie). Jak widać, rozbieżność poziomu wynagrodzeń jest duża. Wynika to z wielu powodów: umiejętności kandydata, doświadczenia, a także z wewnętrznej polityki firm. Wielu pracodawców w początkowej fazie współpracy oferuje współpracownikom niższe kwoty. Wynagrodzenie w IT wzrasta zaś stopniowo, proporcjonalnie do osiąganych celów i jakości realizowanych projektów.