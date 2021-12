Praca w Niemczech - Jak szybko nauczyć się języka niemieckiego?

Mówienie do siebie

Bądźmy szczerzy: każdy wie, jak mówić do siebie. Dlaczego nie zrobić tego w innym języku? Może to być niezwykle pomocne w poprawieniu płynności mowy, zwłaszcza jeśli masz zahamowania przed mówieniem do innych. Należy jednak uważać, aby nie mówić ciągle tego samego, w przeciwnym razie można szybko popełnić błędy.