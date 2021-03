WP Finanse Poczta TV ONLINE Program TV Menu Promocje

Promocje Kombinują

Kombinują Czy to się opłaca?

Czy to się opłaca? Tu zarobisz

Tu zarobisz To jest nowe

To jest nowe #DZIEJESIE

#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne WP Finanse zarobki w warszawie + 4 zarobkiśrednia płacaśrednia pensjaśrednia krajowa Artykuł Sponsorowany Dzisiaj, 10-03-2021 10:33 Artykuł sponsorowany Praca w Warszawie 2021 - na jakie wynagrodzenie można liczyć? Warszawa to największa polska aglomeracja. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób planuje rozpocząć tu swoją karierę zawodową. W stolicy Polski funkcjonuje bowiem wiele firm i przedsiębiorstw, które mimo pandemii szukają nowych pracowników. Przedstawiciele, których z zawodów mają największy wybór na obecnym rynku pracy i na jakie wynagrodzenie za swoją pracę mogą liczyć? O tym wszystkim piszemy w poniższym artykule. Share Praca w Warszawie 2021 - na jakie wynagrodzenie można liczyć? Źródło: materiały partnera Jakie zawody są poszukiwane w 2021 roku w Warszawie? Lekarze i pracownicy medyczni Cały czas trwająca pandemia koronawirusa sprawiła, że wśród najbardziej poszukiwanych zawodów w 2021 roku będą lekarze oraz pracownicy medyczni. Oprócz lekarzy specjalistów poszukiwani są także lekarze rodzinni i interniści. Równie poszukiwane są osoby na stanowiska pielęgniarek oraz położnych. Obecnie w służbie zdrowia brakuje także ratowników medycznych. Na brak ofert pracy nie mogą narzekać również fizjoterapeuci , masażyści oraz opiekunowie osób starszych lub niepełnosprawnych. Kierowcy Warszawiacy posiadający prawo jazdy mogą znaleźć zatrudnienie w branży kurierskiej. Poszukiwani są zarówno kurierzy, jak i dostawcy pożywienia. Ci, którzy mogą pochwalić się prawem jazdy innej kategorii niż A i B możliwe, że znajdą angaż w charakterze kierowcy autobusu bądź samochodów ciężarowych. Nauczyciele Pandemia sprawiła, że nauczycielom będzie ciężko utrzymać etat i jeszcze trudniej zdobyć nowe zatrudnienie? Niekoniecznie tak jest, a już na pewno nie w przypadku nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu. Budowlańcy Ta branża wymieniana była już w podobnych zestawieniach od kilku lat. Niemniej jednak ludzie cały czas budują nowe domy lub remontują swoje mieszkania. Podobnie jest z miejskimi inwestycjami, dlatego też w 2021 roku nadal poszukiwani będą: betoniarze i zbrojarze, brukarze, murarze, tynkarze, operatorzy sprzętu do robót ziemnych, pracownicy robót wykończeniowych, a także spawacze. Fachowcy Zapotrzebowanie na "fachowców" systematycznie wzrasta. Coraz ciężej bowiem o znalezienie dobrego pracownika w dość starych, ale nadal potrzebnych zawodach takich jak: cieśla, dekarz, krawiec, piekarz czy też ślusarz. W tych branżach obecnie jest wiele wakatów, a to szansa na zatrudnienie. Pracownicy IT Ze względu na sytuację pandemiczną wiele przedsiębiorstw chcąc nie chcąc musiało skupić się na sprzedaży online i marketingu internetowym. Założenie i administracja własnej witryny wymaga pomocy specjalistów. Podobnie jak proces jakże popularnych ostatnio firmowych aplikacji mobilnych. Z tego też powodu obecnie bardzo poszukiwani są administratorzy (aplikacji, stron internetowych i systemów), programiści, a także testerzy aplikacji i oprogramowań. Na jakie wynagrodzenie można liczyć w 2021 roku? materiały partnera Średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce Źródło: materiały partnera Jak można zauważyć na powyższym wykresie, średnie wynagrodzenie za wykonywaną pracę wzrasta każdego roku. W 2021 roku przeciętny pracownik w Polsce jest w stanie zapewnić sobie średnio 3800 złotych "na rękę". Oczywiście wyliczenia te rozkładają się na duże i małe miasta, a także miejscowości wiejskie. Czy zatem różnica średnich płac w Polsce a w samej Warszawie będzie się od siebie bardzo różnić. Otóż tak. Praca w Warszawie jest opłacana lepiej, niż wynosi średnia krajowa. Warszawiacy mogą liczyć bowiem na średnie wynagrodzenie, wynoszące około 6750 złotych brutto co daje im prawie 4850 złotych netto. Oczywiście każdy kij ma dwa końce, a w przypadku Warszawy jest to koszt samego życia w stolicy Polski, który wynosi znacznie więcej niż w większości innych miast. Średnie wynagrodzenie netto w poszczególnych branżach w Warszawie W poniższym zestawieniu zebraliśmy średnie wynagrodzenia w poszczególnych zawodach kilku najpopularniejszych polskich gospodarczych branż. UWAGA! Prezentowane kwoty są wartościami uśrednionymi, których mogą spodziewać się osoby zaczynające pracę na danym stanowisku. Przedstawione kwoty nie uwzględniają takich czynników jak wysługa lat, dodatkowe kwalifikacje, wielkość i ranga firmy itp. Administracja biurowa materiały partnera Administracja biurowa Źródło: materiały partnera W sektorze administracyjnym z pewnością wyróżnia się tłumacz języka obcego. Największa podaż jest oczywiście na osoby z biegłym angielskim, jednakże inne języki również są poszukiwane a czasami i nawet jeszcze lepiej opłacane. Na całkiem dobre początkowe wynagrodzenie może liczyć także asystent administracyjny, asystent dyrektora oraz sekretarz medyczny. Reszta z zawodów za swoją pracę otrzyma „na rękę” od 2300 do 2500 złotych. Bankowość i finanse Bankowość i finanse Bankowość i finanse Źródło: Bankowość i finanse Na najlepsze zarobki w sektorze finansowym mogą liczyć audytorzy oraz analitycy. Dobrze opłacani są również księgowi i doradcy klientów. Wszyscy oprócz kasjerów walutowych oraz młodszych doradców i księgowych mogą liczyć na pensję oscylującą w granicach 4-5 tysięcy złotych. Budownictwo materiały partnera Budownictwo Źródło: materiały partnera Jak można zauważyć w powyższej tabeli, pracownicy budowlani w większości przypadków mogą liczyć na ponad 3 tysiące złotych miesięcznie „na rękę”. Co najważniejsze osoby pałające się "budowlanką" nie mogą narzekać na brak pracy. Edukacja materiały partnera Edukacja Źródło: materiały partnera W sektorze edukacyjnym najlepiej zarabiają trenerzy prowadzący szkolenia z min. biznesu oraz sprzedaży. Na dość wysoką podstawę liczyć mogą także nauczyciele akademiccy oraz przedmiotów zawodowych, o których wspominaliśmy już w punkcie o najbardziej poszukiwanych zawodach w 2021 roku. Wynagrodzenie nauczycieli zależne jest w dużym stopniu od kwalifikacji, a także doświadczenia w zawodzie dlatego też wielu z nich może liczyć na pensję nawet o 1000 złotych większą niż ta zawarta w tabeli. Hotelarstwo / Gastronomia / Turystyka materiały partnera Hotelarstwo / Gastronomia / Turystyka Źródło: materiały partnera Większość osób pracująca w sektorze hotelarskim i gastronomicznym nie może liczyć na zarobki przekraczające średnie wynagrodzenia w Polsce. Najlepiej opłacani w tej branży są osoby zajmujące się kuchnią. Human Resources i Public Relations materiały partnera Human Resources i Public Relations Źródło: materiały partnera Osoby ubiegające się o pracę w charakterze HR lub PR mogą liczyć na wysokie zarobki wynoszące około 4 tysiące złotych. IT materiały partnera Branża IT Źródło: materiały partnera Mimo kryzysu i pandemii branża IT cały czas trzyma się bardzo dobrze. Chociaż w ostatnich latach zawód informatyka i programisty stał się dość popularny, to osoby z odpowiednimi kwalifikacjami nie będą miały większego problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Pensja w przypadku branży IT stoi również cały czas stoi na wysokim poziomie. Kierowcy materiały partnera Kierowcy Źródło: materiały partnera Tak jak wspominaliśmy już wyżej, kierowcy oraz kurierzy to obecnie bardzo pożądane a w dodatku naprawdę dobrze opłacane zawody. Posiadacze każdego z rodzajów prawa jazdy mają duże szanse na znalezienie zatrudnienia. Marketing / media / reklama materiały partnera Marketing / media / reklama Źródło: materiały partnera W obecnych czasach każde przedsiębiorstwo chcące utrzymać się na rynku musi zainwestować w marketing internetowy. Rozwój internetu sprawił, że w ostatnich latach powstało kilka nowych zawodów. Obecnie w marketingu najlepiej zarobią specjaliści SEM i SEO, a także graficy i copywriterzy (w szczególności piszący w języku obcym). Praca fizyczna / na produkcji materiały partnera Praca fizyczna / na produkcji Źródło: materiały partnera Obecnie najbardziej poszukiwane są osoby na stanowiska takie jak cieśla, dekarz, krawiec, piekarz czy też ślusarz. Większość pracowników fizyczny, a także produkcyjnych może spodziewać się pensji wynoszącej od 2400 do 3200 złotych. Sprzedaż / obsługa klienta materiały partnera Sprzedaż / obsługa klienta Źródło: materiały partnera Wśród sprzedawców i konsultantów najlepiej zarabiają farmaceuci. Następni w kolejce są konsultanci call center, a także sprzedawcy z branży IT i motoryzacyjnej. Uroda / zdrowy tryb życia materiały partnera Uroda / zdrowy tryb życia Źródło: materiały partnera Z racji na coraz większe zainteresowanie branżą beauty oraz fitness wzrosło również zapotrzebowanie na pracowników. Oczywiście wiele osób wykonujących wyżej wymienione zawody decyduje się na założenie własnej działalności. Taki ruch otwiera drogę do znacznie większych zarobków niż tych przedstawionych w tabeli. Bezrobocie w Warszawie wzrasta materiały partnera Stopień bezrobocia w Warszawie Źródło: materiały partnera Bezrobocie w Warszawie systematycznie spadało. Sytuacja ta uległa zmianie dopiero w 2020 roku. Nie trzeba się długo zastanawiać, by winą za ten stan rzeczy obarczyć pandemię koronawirusa. Niestety, ale cały czas utrzymujące się obostrzenia epidemiologiczne zmusiły wielu przedsiębiorców do zwolnienia części swoich pracowników, a w ekstremalnych przypadkach doprowadziły nawet do całkowitej upadłości firm. Z tego też powodu ilość bezrobotnych będzie nieubłaganie wzrastać. Jak podaje warszawski Urząd Pracy na dzień 31 stycznia 2021 roku liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wyniosła już 1,9%. Liczba ta najprawdopodobniej jeszcze wzrośnie. Pomimo tych negatywnych prognoz praca w Warszawie jest obecnie jak najbardziej do zdobycia. Artykuł sponsorowany Podziel się opinią Share WP finanse finanse Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku