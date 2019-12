Premier spotkał się z biznesem. Prezes PBR dla money.pl: "Symboliczna data"

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z największymi polskimi przedsiębiorcami. Dyskutowali o kierunku zmian dla polskiego biznesu. Jednym z przedsiębiorców obecnych na spotkaniu był Wojciech Kostrzewa, prezes fintechowej Grupy Billon oraz Polskiej Rady Biznesu. W rozmowie z money.pl zdradził kulisy tego wydarzenia.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu, w rozmowie z money.pl zdradza kulisy spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim (East News)

Dokładnie 30 lat po tym, gdy Leszek Balcerowicz przedstawił w Sejmie swój plan, czyli pakiet 10 ustaw dotyczących reform gospodarczo-ustrojowych, premier Mateusz Morawiecki spotkał się z polskim biznesem, tj. z najbardziej przedsiębiorczymi Polakami prowadzącymi największe polskie firmy.

Była to odpowiedź na postulaty przedsiębiorców, a dla premiera - okazja do zainicjowania projektu Polska Spółka Akcyjna, który ma zachęcać do wzajemnego wspierania się firm.

W spotkaniu, które trwało 4 godziny, udział wzięło też troje ministrów: Jadwiga Emilewicz (Ministerstwo Rozwoju), Tadeusz Kościński (Ministerstwo Finansów) oraz Małgorzata Jarosińska-Jedynak (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej). Ze strony przedsiębiorców pojawił się m.in. Wojciech Kostrzewa, były prezes Grupy ITI, a obecnie prezes fintechowej Grupy Billon oraz Polskiej Rady Biznesu.

W rozmowie z money.pl Wojciech Kostrzewa uchylił rąbka tajemnicy dotyczącej tego, o czym rozmawiano na spotkaniu przedstawicieli władzy i biznesu.

- Przede wszystkim dobór daty był symboliczny. 30 lat po ogłoszeniu planu Balcerowicza, bez którego żaden z nas na tej sali by się nie znalazł, albo byliby tylko nieliczni. Najważniejszymi fragmentami przesłania były te, dotyczące wyzwań, jakie stawia przed sobą rząd w nowej kadencji. To głównie wspieranie polskiego kapitału, innowacyjności i ekspansji polskich przedsiębiorstw za granicą - powiedział nam Wojciech Kostrzewa. Dodając, że musiałyby pojawić się tu konkretne instrumenty, które będą to umożliwiały, jednak wola ze strony rządu się pojawiła.

Obejrzyj: Biznes Mówi. Dzięki niemu świat poznał "Wiedźmina"

Przedsiębiorca podkreślił też, że zawsze to dobrze, gdy tworzone są platformy dialogu między przedsiębiorcami czy organizacjami przedsiębiorców a władzami.

- Konkretne rozwiązania były rozpatrywane już w podgrupach. Utworzono trzy stoliki, przy każdym po jednym z ministrów. Padła też - co ważne - deklaracja ze strony premiera, że takie spotkania będą odbywały się cyklicznie. Nie padło, jak często, ale jeśli złapiemy pewną regularność, to jest to dość dobre forum wymiany pomysłów - powiedział w rozmowie z money.pl prezes spółki Billon.

Kostrzewa zaznaczył, że całe spotkanie spędził przy stoliku z minister Emilewicz. Jak podkreślił, ta cieszy się zaufaniem środowiska przedsiębiorców. - Jeżeli ta zapowiedź regularnych spotkań będzie spełniona i te nie skończą się wraz z końcem kolejnej kampanii wyborczej, to można tylko przyklasnąć. Nie ma lepszego sposobu na zbudowanie wzajemnego zaufania jak dialog - podkreślił prezes Polskiej Rady Biznesu.

- Ta dwutorowość komunikacji jest ważna. Pewnych rzeczy my, jako przedsiębiorcy, możemy nie widzieć, ale mnóstwa rzeczy administracja rządowa - siłą rzeczy - nie będzie wiedziała, bo nie jest w naszej skórze. Gospodarkę mamy jedną, niezależnie od wyborów politycznych. Od tego, czy będzie dobrze funkcjonowała, zależy dobrobyt nas wszystkich - stwierdził Wojciech Kostrzewa.

Polska Spółka Akcyjna

Polska Spółka Akcyjna na wzór niemieckiego Deutschland AG - tego chce premier Mateusz Morawiecki.

- Deutschland AG jest pojęciem znacznie szerszym, oznacza sieć powiązań między niemieckimi spółkami. Dzisiaj jest nieco słabsza, ale przez wiele lat prowadziła do bardzo daleko posuniętej kooperacji między dużymi koncernami a firmami średniej wielkości. I pod tym warto się podpisać, bo na rynku krajowym czasami brakuje nam tego ducha kooperacji - powiedział w rozmowie z money.pl Wojciech Kostrzewa, prezes fintechowej Grupy Billon oraz Polskiej Rady Biznesu.

Jak dodał, jeśli chodzi o relacje między niemieckimi firmami a rządem to zawsze było nacechowane dbałością rządu o rodzime firmy właśnie. Tam występuje naturalna komunikacja dwóch światów: biznesu i polityki, które to nie powinny się unikać.

- Taka relacja jest mile widziana. Do tego wzajemna solidarność i promowanie polskich partnerów, jeżeli dostarczają towarów czy usług takiej samej jakości. Po to, by kreować naturalne zaplecze rynku kapitałowego, rynku innowacji, rynku kapitału społecznego, właśnie tu, w Polsce, gdzie wszyscy mieszkamy i tworzymy - podkreślił Kostrzewa.

Samo spotkanie można rozpatrywać jako zalążek dobrej praktyki, która to może doprowadzić do konkretnych rozwiązań, ułatwiających działania polskich przedsiębiorców na rodzimym rynku, czy też ich ekspansji na rynki zagraniczne.

- Nieczęsto się zdarza, by w środku przedświątecznego tygodnia premier i troje ministrów gospodarczych znalazło 4 godziny na takie spotkanie i poświęciło ten czas na dialog z przedsiębiorcami. Trzeba mieć nadzieję, że zapowiedź regularnych spotkań zostanie zrealizowana - podsumował rozmowę z money.pl prezes Polskiej Rady Biznesu i spółki Billon Wojciech Kostrzewa.

Spotkanie odbyło się we wtorek 17 grudnia na Stadionie Narodowym, pod roboczą nazwą "Jak przestawić zwrotnice modernizacji Polski i przyspieszyć rozwój polskiej gospodarki?".