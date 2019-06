Prezenty na zakończenie roku szkolnego. Są tacy, którzy są w stanie wydać nawet 1000 zł

Kwiaty, słodycze czy droga biżuteria. Na ogół takie upominki rodzice uczniów wręczają wychowawcom ostatniego dnia roku szkolnego. Choć zwyczaj ten jest w 70 proc. szkół, to spora część rodziców chciałaby go zakazać.

41 proc. ocenia pozytywnie pomysł dawania belfrom upominków. Z kolei 37 proc. osób, które mają dzieci w wieku szkolnym, uważa, że obdarowywanie nauczycieli jest czymś, co nie powinno mieć miejsca.

Co ciekawe, 38 proc. ankietowanych jest skłonnych przymknąć oczy na taki zwyczaj w szkole. 30 proc. mówi wprost – trzeba zakazać wręczania prezentów na zakończenie roku szkolnego.

"Moim zdaniem nie ma powodu do dawania prezentów nauczycielom. Zresztą sami nauczyciele też często czują się niezręcznie. Coraz częściej zdarza się, że w szkołach prezenty są zabronione przez dyrekcję" – stwierdziła jedna z osób na forum Kafeteria WP.

Sami nauczyciele też nie są przekonani: " Pracuję w szkole od 17 lat. Dostawanie prezentów jest dla mnie żenujące, dlatego zawsze, kiedy dostaję nową klasę, uprzedzam skarbnika, że nie chcę żadnych prezentów. To jakiś relikt PRL-u." – skomentowała użytkowniczka.

Skąd takie podejście? Niektórzy zastanawiają się, czy wręczanie prezentu nie jest formą łapówki. Inne osoby argumentują, że przecież nauczyciele dostają pieniądze za swoją pracę, więc po co prezenty?

Zazwyczaj prezenty na zakończenie roku kosztują od 50 do 100 zł (27 proc.). Nieco rzadziej wręczane są upominki, które kosztują mniej niż 50 zł lub do 200 zł. Znajdą się jednak osoby (14 proc.) skłonne wydać nawet 500 zł.

"Zbiórka jest po 12 złotych. W klasie jest 26 dzieci, co daje kwotę 312 zł. Pieniądze mają pójść na bon do Apartu. Uważam, że to za drogi prezent. Zwłaszcza że nauczycielka będzie prowadziła te dzieci jeszcze przez 4 lata" – napisała autorka wątku.