Przerwa techniczna w znanym banku. Klienci oburzeni, bank odpiera zarzuty

Mimo iż bank zapewnia, że wszystkie systemy powinny już działać, to w internecie ciągle roi się od komentarzy niezadowolonych klientów. - Wszystko przebiega zgodnie z planem - uspokaja przedstawicielka Santandera.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Santander przejął ok. 400 tys. klientów Deutsche Banku (East News, Fot: AFP/EAST NEWS)

"Przy poprzedniej awarii bank pobrał mi 50 zł gdy nie mogłem zrealizować wypłaty w bankomacie (…). Pieniędzy nie dostałem a odpowiedź banku była taka, że nie zwrócicie mi środków", "Ja rozumiem raz, drugi, trzeci… Generalnie jesteście w ciągłej >>przerwie<<", "Przerwa miała trwać do 20.00, jest już 28 minut po a serwis nie działa!”, "Ten bank to jakiś żart. Nawet jak wszystko działa, to zostajecie w tyle. A ciągle przerwy i awarię kart powodują, że przyłączam się do masowego odejścia. Nowe konto jest, pozamykac tylko wszystkie sprawy związane z bankiem przerw technicznych. Oczywiście żeby to zrobić musicie w końcu zacząć działać" – to kilka wybranych komentarzy pod postem Santander Banku na Facebooku.

Post ten to przeprosiny dla klientów banku za przedłużającą się przerwę techniczną. Chodziło o zmiany związane z włączeniem do Santander Bank Polska części Deutsche Bank Polska. Proces wymagał połączenie z Santander ponad 400 tys. klientów z niemieckiego operatora. To klienci z obszarów detalicznych, w tym private bankingu i business bankingu.

500+ to woda na młyn banków. Będzie więcej chętnych na kredyty?

Bank o przerwie ostrzegał wcześniej. W dniach 10-11 listopada klienci Deutsche Banku mieli nie mieć dostępu do bankowości elektronicznej. Starzy klienci Santandera z kolei mieli nie mieć dostępu do kilku usług online banku: Santander Internet, MiniFirmy oraz Mojej Firmy Plus.

Tak duża migracja to jednak ciągle ogromnne i skomplikowane wyzwanie. Wczoraj wieczorem bank opublikował post na Facebooku, w którym odnosił się do zaistniałego zamieszania. „Niektóre zmiany są bardzo duże i na ich wprowadzenie potrzebowaliśmy trochę więcej czasu niż zazwyczaj. Taką rzecz właśnie dokonaliśmy w ten weekend. Wiemy, że dla niektórych z naszych Klientów była to pewna niedogodność za co Was serdecznie przepraszamy. Chcemy też bardzo podziękować za Waszą wyrozumiałość” - czytamy w nim.

Monika Nowakowska z Santandera zapewnia jednak, że cala operacja przebiega sprawnie. - Dostęp bankowości elektronicznej bankowej klienci Santandera mieli już wczoraj o 10. Klienci Deutsche Banku mają dostęp do swojego e-konta od wczoraj wieczora. Mimo, że planowaliśmy, że nastąpi to dopiero dzisiaj rano – mówi w rozmowie z Wirtualną Polską.- Co godzinę analizujemy postęp migracji – dodaje.

- Nie było jeszcze takiej fuzji, która odbywałaby się w tak krótkim czasie – podkreśla Nowakowska.