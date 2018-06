Przerwy serwisowe w weekend w kilku bankach. Mogą być nawet problemy płaceniem kartą

Niedostępne bankomaty, niedziałające karty płatnicze, a także trudności z wykonaniem przelewu. Tego typu problemy mogą dotknąć klientów banków, które na ten weekend zaplanowały różnego rodzaju prace serwisowe.

Aby były jak najmniej uciążliwe, prace takie są zazwyczaj wykonywane w weekendy w nocy lub wcześnie rano. Nie zawsze jest to jednak możliwe

Od północy z soboty na niedzielę do 13:00 wyłączony będzie serwis internetowy i telefoniczny Inteligo. Niedostępne będą także płatności w sklepach internetowych za pomocą usługi "Płacę z Inteligo".

Wideo: Bartkiewicz: proszę nie wrzucać wszystkich banków do jednego worka

Znacznie krócej, bo tylko do 3 rano zupełnie nie będzie można korzystać z aplikacji mobilnej IKO. Potem, do 13:00 jej działanie będzie ograniczone do wypłat z bankomatów, płatności w sklepach stacjonarnych i realizacji płatności internetowych za pomocą kodu BLIK.